Солнце и немного дождя. Погода в Могилеве в выходные

Наступающие выходные в Могилеве будут теплыми и солнечными. Правда, небольшой дождь ожидается в воскресенье. По предварительным данным, на следующей неделе также будет тепло, но дождливо.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 9 июня, будет солнечно, днем — +20°С. Ветер будет порывистым, до 10 м/с.

В субботу весь день погода будет солнечной и теплой — ожидается до +21°С.

В воскресенье, 11 июня, также будет, в основном, солнечно, но с середины суток до вечера местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха днем останется на уровне +21°С.

В понедельник также будет максимум +21°С, но пасмурно и дождливо. В ночь на 13 июня возможна гроза.

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