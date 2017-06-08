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Ребенок, который выпал из окна четвертого этажа, идет на поправку
09.06.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by
3-летний ребенок, который
Несчастный случай произошел 20 мая, примерно в 16.15. Из окна четвертого этажа общежития выпал трехлетний ребенок и упал на козырек постройки. Перед случившимся мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых, однако затем от нее убежал. Родители, отправившись на его поиски, увидели, что рама окна открыта, а сын лежит на крыше пристройки. Они сами доставили пострадавшего в учреждение здравоохранения.
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Перед случившимся мальчик вместе с 7-летней сестрой играл в общем коридоре без присмотра взрослых.
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