Брестский ЦУМ откроется после реконструкции в формате торгового центра, сообщили в компании Colliers International, которая выступает в качестве эксклюзивного консультанта и разработчика торговой концепции проекта.



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К концу года Брестский центральный универмаг предстанет перед своими покупателями в обновленном и слегка непривычном формате. Общая площадь четырехуровневого объекта составляет более 13 тысяч кв. м, арендная — около 7 тысяч кв.м. Главными арендаторами торгового центра выступят продовольственный супермаркет, известные магазины одежды и обуви. Помимо этого, в торговой галерее центра разместятся магазины аксессуаров, ювелирных изделий, косметики, товаров для дома, бытовой химии, магазины белья.

После реконструкции у покупателей ЦУМа появится свой «Центральный» продовольственный универсам площадью более 1500 кв.м. При своем небольшом формате он вполне сможет конкурировать с гипермаркетами города, считают инвесторы.

Как отметили разработчики торговой концепции проекта, Брестский ЦУМ частично сохранит привычное о себе представление и ассортимент.

«Это будет небольшой сюрприз от инвесторов для посетителей», — дополнили в компании.