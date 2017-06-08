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В Барановичах приступили к строительству нового микрорайона

09.06.2017 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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В Барановичах начинается строительство нового жилого микрорайона, сообщил заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

В северной части города начали закладывать микрорайон Анисимовичи. Он получил свое название от одноименной деревни, которая вошла в черту города.

«В настоящее время там строится автомобильная парковка. Нам необходимо сделать проект на инженерно-транспортную инфраструктуру. Затем уже специалисты приступят к строительству жилья», — пояснил Дмитрий Тихно.

В перспективе в новом микрорайоне планируется возвести 46 многоквартирных жилых домов, в которых разместятся 4 тысячи квартир общей площадью 225 тысяч кв.м. В основном здания будут высотой в 9 и 10 этажей. Но первая линия (вдоль Советского проспекта) будет состоять из 16-этажек. В Анисимовичах смогут поселиться более 16 тыс. человек. Согласно проекту, там предусматривается строительство двух детских садов, а также другие объекты социальной инфраструктуры — аптеки, банки, кафе и рестораны, магазины продовольственных и промышленных товаров. Также будут обустроены зеленые зоны, оборудованы велодорожки, парковочные площадки.

Сейчас в Барановичах ведется уплотнение существующей жилой застройки, активно строится микрорайон Боровки. Примерно года через три-четыре работы там будут завершены. После этого строители переместятся в Анисимовичи, чтобы начать там возводить жилье.

Барановичи являются вторым по величине городом Брестской области. Сейчас в нем проживают около 180 тысяч человек. По прогнозам, к 2030 году население города увеличится до 200 тысяч.

 
 
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В перспективе в новом микрорайоне планируется возвести 46 многоквартирных жилых домов.

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