Лето возвращается. В выходные будет тепло и практически без осадков

В выходные ожидается теплая и комфортная погода. В отдельных районах республики возможны дожди, но они будут кратковременными. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: Юрий Шепелев

В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, днем в западных районах скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем по западу в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +6 +12°С, днем +20 +26°С.

В Минске переменная облачность и без осадков. Температура воздуха ночью +9 +11°С, днем +22 +24°С.

11 июня погоду в республике будет формировать малоактивный атмосферный фронт, который принесет в отдельные районы республики кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8 +15°С, днем +19 +25°С, по югу до +27°С.

В столице днем возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +11 +13°С, днем +22 +24°С.

В понедельник начнет поступать теплая и влажная воздушная масса с юго-запада Европы. На большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью +9 +14°С, днем +19 +26°С, по юго-востоку до +28°С.

Температура воды в реках и водоемах составляет +15 +20°С.