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Найденный московский 5-летний мальчик находится в Могилеве в приюте

09.06.2017 11:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Органы опеки Беларуси и России будут решать дальнейшую судьбу мальчика из Москвы Яков Зиборов, пропавшего в марте 2016 года, сообщили Sputnik в пятницу в правоохранительных органах Беларуси.

В минувший четверг УВД Могилевской области сообщило, установлено местонахождения без вести пропавшего в Москве год назад пятилетнего Якова Зиборова.

"В настоящее время он находится в одном из детских приютов в Могилеве, Решение по этому мальчику будут принимать органы опеки Беларуси и России", — сообщили собеседники агентства.

По их словам, именно они примут решение, когда и кому будет передан ребенок.

Собеседники агентства также сообщили, что белорусская сторона не занимается расследованием уголовного дела в связи с данной ситуаций. "Дело расследует МВД России, которое обратилось с поручением о правовой помощи к белорусским коллегам", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после получения запроса МВД России, белорусская милиция провела оперативно-розыскные и другие мероприятия, в результате которых был задержан автомобиль, к котором находился россиянин и пропавший мальчик Яков. "Информация о том, что ребенок найден, была в срочном порядке отправлена в российские компетентные органы, а находившийся в автомобиле гражданин РФ допрошен", — сказали в правоохранительных органах.

В настоящее время продолжается взаимодействие органов внутренних дел Беларуси с российскими коллегами. Иные подробности данного дела в правоохранительных органах не сообщают, ссылаясь на то, что расследование уголовного дела об убийстве ребенка, а именно по этой статье оно было возбуждено, занимаются в России. "Раскрывать подробности того, что говорит найденный мальчик, также нельзя, не только по этическим соображениям, но и в связи с тайной следствия", — сказали в правоохранительных органах.

Вместе с тем, отметили собеседники агентства, непростая криминальная история, связанная с исчезновением юного москвича, когда-нибудь, войдет в учебники по криминалистике. "Скорее всего, это будет раздел о преступлениях против личности", — сказал собеседник агентства.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Эксперты считают, непростая история маленького Якова когда-нибудь войдет в учебники по криминалистике.

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