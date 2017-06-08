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40 уголовных дел и 300 тысяч долга. Гомельский СК ищет всех потерпевших от действий мошенника

09.06.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Обвиняемый с 2014 года под предлогами развития бизнеса, покупки авто, ремонта квартиры брал в долг деньги, в том числе и под проценты. За два года мужчина получил от 23 граждан более 700 тысяч рублей, сообщает УСК по Гомельской области.

Свои обязательства по выплате процентов гомельчанин выполнял лишь частично, изымая для этих целей деньги из оборота ООО «Белтрансопт плюс», учрежденного им вместе с одним из потерпевших, а позднее — из ООО «ПродСистем», учрежденного его братом. В итоге общая сумма задолженности со стороны двух обществ перед юридическими лицами составила 300 тысяч рублей. В экономический суд Гомельской области с исковыми требованиями обратилось 66 юридических лиц.

Отказываясь исполнять свои долговые обязательства 45-летний мужчина уехал и скрывался в России. Только в конце 2016 года он был задержан российской полицией. На данный момент проводится процедура экстрадиции.

Всего в отношении обвиняемого городской прокуратурой возбуждено 40 уголовных дел по фактам завладения мошенническим путем денежными средствами почти у 90 юридических и физических лиц.

У следствия есть основания полагать, что установлены не все пострадавшие от мошеннических действий обвиняемого. Граждане, в отношении которых могли быть совершены противоправные действия, могут обратиться в следственное управление УСК по Гомельской области по телефону: 8 0232 70 33 04.

 
 
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Отказываясь исполнять свои долговые обязательства 45-летний гомельчанин уехал и скрывался в России. Только в конце 2016 года он был задержан российской полицией. На...

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