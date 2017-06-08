Научиться каллиграфии и выучить китайский. Центр языка и культуры Китая открылся в Могилеве

Научиться китайской каллиграфии, завязывать китайские узлы и выучить китайский язык в Могилеве теперь можно в Центре языка и культуры Китая. Он открылся в институте повышения квалификации и переподготовки МГУ имени А. Кулешова.

Работа над созданием центра началась еще в 2014 году. За два года существующие тут курсы китайского языка посетили более ста человек — студенты, медики, учителя, бизнесмены.

В планах на 2017 год — набрать три группы для обучения, 30-35 человек. Учить китайскому пригласят носителя языка. А в перспективе на базе открывшегося центра планируют проводить мастер-классы и презентации, глубже знакомить с культурой и искусством Китая.

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