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Как отдохнуть после ЕГЭ и вступительных
09.06.2017 11:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Не каникулы - одни
Сегодня водный туризм - один из самых популярных видов отдыха. Доступный,
Начинается самое интересное - сплав. Опускаете лодку на воду, проходите короткий инструктаж и все, вы уже на струе.
В байдарке, например, капитан сидит сзади, а «матрос» - впереди, и слушается его.
Что такое байдарки, хоть раз в жизни стоит попробовать каждому. Вам гарантирована не то что река - целое море новых ощущений.
Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Елены Купчик.
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