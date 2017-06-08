Как отдохнуть после ЕГЭ и вступительных

Не каникулы - одни нервы . После ЕГЭ абитуриенты побегут сдавать вступительные испытания в вузы и только потом на пару недель забудут об учебе. Где отдохнуть будущему бедному студенту без ущерба для кошелька?

Сегодня водный туризм - один из самых популярных видов отдыха. Доступный, недорогой и выезжать далеко никуда не надо. Рек хватает. Лучше выбирать простую в сборке лодку.

Начинается самое интересное - сплав. Опускаете лодку на воду, проходите короткий инструктаж и все, вы уже на струе.

В байдарке, например, капитан сидит сзади, а «матрос» - впереди, и слушается его.

Что такое байдарки, хоть раз в жизни стоит попробовать каждому. Вам гарантирована не то что река - целое море новых ощущений.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Елены Купчик.