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Как отдохнуть после ЕГЭ и вступительных

09.06.2017 11:05 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Не каникулы - одни нервы. После ЕГЭ абитуриенты побегут сдавать вступительные испытания в вузы и только потом на пару недель забудут об учебе. Где отдохнуть будущему бедному студенту без ущерба для кошелька?

Сегодня водный туризм - один из самых популярных видов отдыха. Доступный, недорогой и выезжать далеко никуда не надо. Рек хватает. Лучше выбирать простую в сборке лодку.

Начинается самое интересное - сплав. Опускаете лодку на воду, проходите короткий инструктаж и все, вы уже на струе.

В байдарке, например, капитан сидит сзади, а «матрос» - впереди, и слушается его.

Что такое байдарки, хоть раз в жизни стоит попробовать каждому. Вам гарантирована не то что река - целое море новых ощущений.

Подробнее смотрите в материале корреспондента «МИР 24» Елены Купчик.

 
 
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Сейчас один из самых популярных видов отдыха - водный туризм.

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