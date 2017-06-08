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Суриков: родственникам вернут найденного под Могилевом мальчика Яшу
09.06.2017 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Найденного в Могилевской области пятилетнего Якова Зиборова, который год назад пропал в Москве, вернут родителям, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.
Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение год назад без вести пропавшего ребенка из московской квартиры, где он жил вместе со своими бабушкой и дедушкой.
"Что касается мальчика, родственники его назад получат, консульский отдел контролирует этот вопрос. Сложно заниматься такими вопросами, когда нет обращений. Теперь же мы имеем факт и будем им заниматься", — заявил Суриков в пятницу на пресс-конференции в Минске.
Ранее агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что маленький Яков находится в одном из детских приютов Могилева, и решение по его отправке домой будут принимать правоохранительные органы.
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Консульский отдел посольства РФ в Беларуси занимается решением этого вопроса.
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