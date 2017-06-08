Суриков: родственникам вернут найденного под Могилевом мальчика Яшу

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Найденного в Могилевской области пятилетнего Якова Зиборова, который год назад пропал в Москве, вернут родителям, заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение год назад без вести пропавшего ребенка из московской квартиры, где он жил вместе со своими бабушкой и дедушкой.

"Что касается мальчика, родственники его назад получат, консульский отдел контролирует этот вопрос. Сложно заниматься такими вопросами, когда нет обращений. Теперь же мы имеем факт и будем им заниматься", — заявил Суриков в пятницу на пресс-конференции в Минске.

Ранее агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что маленький Яков находится в одном из детских приютов Могилева, и решение по его отправке домой будут принимать правоохранительные органы.