Заявки коммунальникам в Советском районе Гомеля теперь можно оставлять в электронном журнале

Новую систему работы с обращениями граждан презентовали на городском семинаре-практикуме для работников ЖКХ. Проект «Электронный журнал заявок» внедрили в начале мая, пишет еженедельник « Советский район ».

По словам директора КЖРЭУП «Советское» Михаила Пруса, электронный журнал решает проблему коммуникации работников ЖКХ с населением и сокращает количество документов. Кроме того, он обеспечивает прозрачность процесса: поданная заявка автоматически ставится на контроль с обязательным указанием даты поступления. Это касается не только обращений по платным услугам, но и всех замечаний и предложений в адрес работников КЖРЭУП.

— Заявке присваивается регистрационный номер, определяется потенциальный исполнитель, формируются два электронных письма-оповещения. Одно из них отправляется исполнителю, а второе — заявителю. Исполнителем может быть, например, домоуправление или аварийно-диспетчерский участок, в зависимости от типа заявки. Доступ в электронный журнал через локальную сеть имеют также инженеры, начальники РЭУ, другие заинтересованные специалисты. Они могут отследить номер, дату заявки, на каком этапе рассмотрения она находится, при надобности — переадресовать другому исполнителю. Для этого больше не нужно созваниваться, подавать дополнительные запросы, то есть — терять время, — обрисовал выгоды программы Михаил Прус.

Очевидны и плюсы для потребителей жилищно-коммунальных услуг. Не выходя из дома, человек может пожаловаться, к примеру, в РЭУ на протекание кровли и прикрепить фото. После обработки запроса отправитель получит на свою электронную почту уведомление, что заявка принята.

— В ведении КЖРЭУП «Советское» огромный жилой фонд. Есть участки, которые расположены на значительном удалении от своих РЭУ. Чтобы оставить заявку в письменном виде, некоторым жителям района приходилось тратить много времени. Теперь эта проблема снята, — приводит еще один пример пользы электронного журнала директор предприятия.

Чтобы отправить электронную заявку, нужно зайти на сайт КЖРЭУП «Советское» в раздел «Оставить заявку», заполнить специальную форму, указав свои контактные данные, выбрать тип заявки — водоснабжение, благоустройство и так далее.

— Но потребители ЖКУ должны понимать, что электронная заявка и электронное обращение — это разные формы обратной связи. Первая не требует обязательного письменного ответа, в отличие от второго. Форма электронного обращения тоже есть на сайте, но в другом разделе — «Обращение», — уточнил Михаил Прус.

Программное обеспечение для «Электронного журнала» создали программисты КЖРЭУП «Советское». Система будет дополняться новыми возможностями. Сейчас разрабатывается механизм автоматической регистрации заявок, поступивших в оперативно-диспетчерскую службу по горячей линии 115.