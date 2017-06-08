Директора и начальника отдела маркетинга ЖКХ Полоцка подозревают в превышении служебных полномочий

Должностные лица КУП «ЖКХ г. Полоцка» закупали у частных предприятий древесное топливо по завышенным ценам, чем нанесли ущерб предприятию. Возбуждено уголовное дело, сообщает УСК по Витебской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки Новополоцкого межрайонного отдела УДФР КГК по Витебской области о противоправной деятельности директора и начальника отдела маркетинга ЖКХ Полоцка.

В результате проверки было установлено, что в период с 2014 года по май 2015 года должностные лица, имея возможность закупать местные виды топлива у Полоцкого лесхоза по выгодной цене, без необходимости и обоснования заключили договоры с частными предприятиями. В результате допущено излишнее расходование бюджетных денежных средств государственного предприятия в сумме более 467 000 рублей.

Должностные лица подозреваются в превышении служебных полномочий. 38-летний директор предприятия временно отстранен от должности. С целью обеспечения возмещения ущерба по месту жительства подозреваемых проведены обыска и наложен арест на их имущество.

Расследование уголовного дела продолжается.