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Бесплатного Wi-Fi в сквере на перекрестке Лермонтова и Виленской в ближайшее время не будет
09.06.2017 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Лермонтова и Виленской в Гродно начались в апреле. Тогда на сайте газеты «
«В этом месте я уже третий год выставляюсь. Хорошо, что навели здесь порядок, — рассказывает предприниматель Илья Швайчук, который до 10 июня откроет в этом месте точку с прохладительными напитками. — Это не то, что раньше: был разбитый фонтан и люди туда мусор выбрасывали. Сделали территорию красивую, но горожане уже жаловались, что в сквере лавочки поставили, а о мусорках забыли. Много говорили и о зоне Wi-Fi в сквере, но ее тут точно пока не будет, так как на территории нет электричества. Я сам свою палатку вынужден обеспечивать с помощью генератора. Чтобы провести электричество нужно много денег. Было бы хорошо, если бы город помог».
Пока вместо электричества здесь идет плановая замена теплотрассы.
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Работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Лермонтова и Виленской в Гродно начались в апреле. Тогда появилась информация, что для горожан там готовят...
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