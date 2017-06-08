Бесплатного Wi-Fi в сквере на перекрестке Лермонтова и Виленской в ​​ближайшее время не будет

Работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Лермонтова и Виленской в Гродно начались в апреле. Тогда на сайте газеты « Гродненская правда » и появилась информация о том, что для горожан там готовят зону отдыха с бесплатным Wi-Fi. Если с первым городcкие службы справились, то со вторым возникли проблемы, рассказывает hrodna.life.





«В этом месте я уже третий год выставляюсь. Хорошо, что навели здесь порядок, — рассказывает предприниматель Илья Швайчук, который до 10 июня откроет в этом месте точку с прохладительными напитками. — Это не то, что раньше: был разбитый фонтан и люди туда мусор выбрасывали. Сделали территорию красивую, но горожане уже жаловались, что в сквере лавочки поставили, а о мусорках забыли. Много говорили и о зоне Wi-Fi в сквере, но ее тут точно пока не будет, так как на территории нет электричества. Я сам свою палатку вынужден обеспечивать с помощью генератора. Чтобы провести электричество нужно много денег. Было бы хорошо, если бы город помог».

Пока вместо электричества здесь идет плановая замена теплотрассы.

Ранее на месте сквера находились старые технические сооружения для охлаждения ЭВМ, которые иногда использовались как городской фонтан. Осенью прошлого года их демонтировали.