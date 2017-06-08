Тепло и грозы. Погода в Гродно и области в выходные

В предстоящие выходные в Гродненской области ожидается переменчивая погода. В субботу будет тепло и без осадков, а вот вечером в воскресенье ожидаются дожди и грозы, сообщает Республиканский гидрометеоцентр.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В субботу, 10 июня, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем без осадков. Температура воздуха прогреется до +21.+23°C.

В воскресенье, 11 июня, утром будет облачно с прояснениями. Днем возможна гроза и дождь. Вечером — переменная облачность и тоже небольшой дождь. Температура воздуха утром составит +16…18°С. Днем — от +21 до +23°С.

Погода в Гродно и области .

Pogoda.tut.by — сервис с адаптивным дизайном. Узнавайте прогноз погоды во всех регионах Беларуси на любом устройстве!