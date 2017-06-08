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Тепло и грозы. Погода в Гродно и области в выходные
09.06.2017 14:46 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные в Гродненской области ожидается переменчивая погода. В субботу будет тепло и без осадков, а вот вечером в воскресенье ожидаются дожди и грозы,
В субботу, 10 июня, в Гродно и области будет преимущественно ясная погода. Днем без осадков. Температура воздуха прогреется до +21.+23°C.
В воскресенье, 11 июня, утром будет облачно с прояснениями. Днем возможна гроза и дождь. Вечером — переменная облачность и тоже небольшой дождь. Температура воздуха утром составит +16…18°С. Днем — от +21 до +23°С.
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В предстоящие выходные в Гродненской области ожидается переменчивая погода - в субботу будет тепло и без осадков прохладно, а вот вечером в воскресенье ожидаются...
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