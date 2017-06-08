Мясникович: мир должен объединиться в борьбе с терроризмом

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Простые минчане и представили власти, дипломаты иностранных дипмисий приходят в пятницу в посольство Ирана в Минске, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью иранских граждан во время террористического акта в Тегеране, передает корреспондент Sputnik.

Книга соболезнований была сегодня открыта в здании иранской дипмиссии в белорусской столице.



© Sputnik / Анна Нефедова Выразить соболезнования в посольство Ирана прибыл Михаил Мясникович

Одним из первых, кто прибыл оставить запись в книге соболезнований, был председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

"Хочу выразить соболезнования от Совета республики белорусского парламента в связи с трагическими событиями, которые произошли в вашей стране. Мы осуждаем акты терроризма и я согласен с тем, что все должны объединить усилия, что бы бороться с этим злом", — заявил Мясникович, обращаясь к послу Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафе Овейси.

По мнению Мясниковича, мировое сообщество недостаточно уделят внимания вопросам борьбы с международным терроризмом. "Я уверен, что мировое сообщество должно работать над тем, чтобы из-за экстремистских побуждений выживших из ума людей не страдал мир", — сказал Мясникович.



© Sputnik / Анна Нефедова Директор Sputnik Беларусь Андрей Качура сделал запись в книге соболезнований в посольстве Ирана

В свою очередь посол отметил, что искаженные идеи ваххабизма осуждены во всем мире, они не имеют ничего общего с исламом. Также он выразил обеспокоенность тем, что "эти идеи поддерживаются определенными силами не только морально, но и финансово".

Посол подчеркнул, что страны должны сообща, взявшись за руки выступать против международного терроризма.

"Нигде, ни в Коране, ни в исламе не поддерживаются такие идеи", — сказал глава иранской дипмиссии.



© Sputnik / Анна Нефедова Юный иранец, живущий в Минске, пришел в посольство с цветами

"Результат победы над злом терроризма будет только тогда, когда с ним начнут бороться, взявшись за руки. Мы не должны позволить идее ваххабизма распространяться. Эта идея никак не связана с исламом", — сказал посол.

Среди тех, кто оставил свои соболезнования в книге, министр промышленности Беларуси Витай Вовк, глава дипмиссии Турции в Минске, также выразили свои соболезнования посольства Молдовы, России. Директор корреспондентского пункта Sputnik Беларусь Андрей Качура также выразил свои соболезнования послу и оставил запись в книге.

Отмечая существования в мире такой проблемы как международный терроризм, искаженные идеи ваххабизма, посол Ирана в беседе с директором Sputnik поблагодарил за искренние соболезнования, а также отметил важность того, чтобы "любые события освещались без искажений и опасных интерпретаций".