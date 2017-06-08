TUT.BY продолжает экспертную рубрику о здоровом образе жизни и любительском спорте. На этот раз главный врач Центра спортивной реабилитации Белорусской федерации биатлона Павел Дриневский объясняет, как алкоголь влияет на тренировки и обменные процессы в организме и почему важно учитывать калорийность не только булочек, но и бокала игристого.

Правда, что бокал вина сводит на нет неделю тренировок? Нет, это заблуждение. Алкоголь алкоголю рознь. Среди кардиологов есть представление о «французском парадоксе». Суть заключается в том, что и французы, и немцы употребляют спиртное, причем французы едят больше жирной пищи, чем жители Германии, но меньше страдают от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. В чем причина? — А в том, что у них развита культура пития: французы пьют красное вино, которое содержит ресвератрол — пищевую добавку с доказанным эффектом. Эксперименты показывают, что этот экстракт из виноградных косточек, наоборот, приводит к увеличению продолжительности жизни, ускоряет процесс расщепления жиров и улучшает обмен веществ. Поэтому 100 граммов сухого красного вина не перечеркнут неделю физических нагрузок.

А алкоголь, вообще, калорийный? Да, он является очень сильным энергетиком: бокал шампанского примерно равен по энергетической ценности куску пирога, а бокал вина — порции шоколадного мороженого. Правда, эти продукты по-разному усваиваются организмом. Один грамм углевода дает четыре килокалории, жира — девять, а показатель грамма алкоголя находится где-то посередине. — Организм быстро восстанавливается от алкоголя, но метаболические пути еще быстрее привыкают и снова требуют вещество. На этом построена физическая зависимость, — поясняет Павел Дриневский. На таком же уровне основано пищевое поведение, направленное в сторону углеводов, когда человек подсознательно тянется за любимыми сладостями. Гораздо сложнее расщепить жиры — для этого нужно много кислорода, а значит, физической деятельности. Наши предки потребляли мало простых углеводов (сахара, сдобы, газированных напитков), но много насыщенной жирами пищи, и это не сказывалось на кардиориске. Сегодня люди все чаще перекусывают на бегу шоколадными батончиками или фастфудом, которые легко окисляются, дают много энергии и улучшают настроение. Из-за этого человек вступает в углеводную зависимость, потребляя сладости. — А действие алкоголя гораздо сильнее: он вмешивается в метаболические процессы каждой клетки. Но в первую очередь алкоголь — это нейрояд, который ломает механизм энергообеспечения клеток мозга и вызывает привыкание как источник энергии для нейронов.

Сколько алкоголя можно выпить не во вред здоровью? Тут доктор сразу делает оговорку: рекомендованных доз не существует. Есть, конечно, усредненная формула, высчитывающая дозу алкоголя, которую ферменты печени способны переработать не в ущерб организму. Но медицина будущего персонализирована — универсальных показателей нет. — Если мы рассмотрим эскимосов, у которых напрочь отсутствует фермент алкогольдегидрогеназа, то доза 10 граммов алкоголя в день через месяц сделает из них алкоголиков, — приводит пример Павел Дриневский. В этом вопросе надо придерживаться дисциплины и здравого подхода: если изредка и позволять себе алкоголь, то 100 граммов красного сухого вина не чаще раза в неделю.

А что насчет пива и крепких напитков? И пиво, и крепкий алкоголь только навредят молодому организму. Доктор приводит веские аргументы: — Пиво стимулирует аппетит, так как в хмеле присутствует горечь. Им сложно напиться, поэтому люди много пьют и много закусывают. К тому же пиво содержит большое количество эстрогенов: формирует лишнюю жировую ткань, а у мужчин еще и грудь по женскому типу. С крепким алкоголем ситуация такая: 40-градусные напитки однозначно ухудшают здоровье людей молодого и среднего возрастов. А вот у пожилых — за 60 лет — картина меняется: 30 граммов крепкого напитка в день улучшают работоспособность людей данной возрастной категории.

Так что, лучше совсем отказаться от алкоголя? — Конечно, я рекомендую отказаться от алкоголя или минимизировать его употребление, — резюмирует доктор. Существуют приверженцы теории абсолютной трезвости. В Советском Союзе одним из таких был академик Углов, который в 100 лет еще оперировал и ездил за рулем автомобиля. Зависимость от алкоголя развивается довольно стремительно. Поэтому врачи советуют искать удовольствие не в спиртных напитках, а, например, в любимой работе, семье или физических нагрузках, чтобы обезопасить себя от лишних проблем.