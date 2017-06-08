ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте ремонтируют стелу на въезде в город

09.06.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Работники дорожно-эксплуатационного предприятия приступили к ремонту стелы «Брест» на въезде в город, сообщает сайт Брестского горисполкома.


Фото: Брестский горисполком

Ремонт въездного знака в Брест начался на прошлой неделе. Сейчас работники дорожно-эксплуатационного предприятия снимают со стелы старые слои краски, параллельно заделывая трещины. Работа трудоемкая: поверхность знака составляет примерно 380 квадратных метров при высоте почти 15 метров.

«Очистку от краски и загрязнений дорожники проводят пескоструйным методом. Эффект — прочная и гладкая поверхность, подготовленная к нанесению покрытий. После подготовительного этапа, включающего в себя грунтовку и шпатлевку, дорожники приступят к покрытию „вежи“ специальной надежной краской», — указано на сайте горисполкома.

Все работы по косметическому ремонту въездного знака проводятся с применением современных материалов, устойчивым к агрессивной экологии на магистралях. Внешний облик облагородит декоративная подсветка. Ремонт въездного знака в город планируют закончить в июле текущего года.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ремонт въездного знака в город планируют закончить в июле текущего года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Бесплатного Wi-Fi в сквере на перекрестке Лермонтова и Виленской в ​​ближайшее время не будет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика