В Бресте ремонтируют стелу на въезде в город

Работники дорожно-эксплуатационного предприятия приступили к ремонту стелы «Брест» на въезде в город, сообщает сайт Брестского горисполкома.



Фото: Брестский горисполком

Ремонт въездного знака в Брест начался на прошлой неделе. Сейчас работники дорожно-эксплуатационного предприятия снимают со стелы старые слои краски, параллельно заделывая трещины. Работа трудоемкая: поверхность знака составляет примерно 380 квадратных метров при высоте почти 15 метров.

«Очистку от краски и загрязнений дорожники проводят пескоструйным методом. Эффект — прочная и гладкая поверхность, подготовленная к нанесению покрытий. После подготовительного этапа, включающего в себя грунтовку и шпатлевку, дорожники приступят к покрытию „вежи“ специальной надежной краской», — указано на сайте горисполкома.

Все работы по косметическому ремонту въездного знака проводятся с применением современных материалов, устойчивым к агрессивной экологии на магистралях. Внешний облик облагородит декоративная подсветка. Ремонт въездного знака в город планируют закончить в июле текущего года.