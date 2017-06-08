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В Бресте ремонтируют стелу на въезде в город
09.06.2017 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Работники дорожно-эксплуатационного предприятия приступили к ремонту стелы «Брест» на въезде в город,
Ремонт въездного знака в Брест начался на прошлой неделе. Сейчас работники дорожно-эксплуатационного предприятия снимают со стелы старые слои краски, параллельно заделывая трещины. Работа трудоемкая: поверхность знака составляет примерно 380 квадратных метров при высоте почти 15 метров.
«Очистку от краски и загрязнений дорожники проводят пескоструйным методом. Эффект — прочная и гладкая поверхность, подготовленная к нанесению покрытий. После подготовительного этапа, включающего в себя грунтовку и шпатлевку, дорожники приступят к покрытию „вежи“ специальной надежной краской», — указано на сайте горисполкома.
Все работы по косметическому ремонту въездного знака проводятся с применением современных материалов, устойчивым к агрессивной экологии на магистралях. Внешний облик облагородит декоративная подсветка. Ремонт въездного знака в город планируют закончить в июле текущего года.
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Ремонт въездного знака в город планируют закончить в июле текущего года.
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