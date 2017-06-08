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Вступительная кампания: на "бюджет" в вузы примут 27 тыс. абитуриентов

09.06.2017 16:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн – Sputnik. Белорусские высшие учебные заведения в текущем году на обучение на бюджетной основе примут 27 тысяч абитуриентов, сообщили Sputnik в пятницу в Министерстве образования Беларуси.

Вступительная кампания: на "бюджет" в вузы примут 27 тыс. абитуриентов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вступительная кампания стартовала в республике весной: 1 июня завершилась регистрация на централизованное тестирование, которое в текущем году проходит по новым правилам – абитуриенты могут пройти ЦТ по четырем предметам (ранее допускалось сдавать три теста).

"Всего за счет средств бюджета планируется принять на учебу в учреждения высшего образования чуть более 27 тысяч человек, на платной основе – 26,3 тысячи", – сказали в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что обе эти цифры меньше по сравнению с прошлым годом.

Как ранее сообщили Sputnik в Республиканском институте контроля знаний, всего на ЦТ зарегистрировались 92,2 тысячи человек. Первое тестирование в Беларуси пройдет в понедельник 19 июня – абитуриенты будут проверять свои знания по белорусскому языку.

 
Теги: Минск
 
 
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Первое тестирование в Беларуси пройдет в понедельник 19 июня – абитуриенты будут проверять свои знания по белорусскому языку.

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