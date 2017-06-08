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В Бресте три года колонии получила экс-страховой агент, которая присвоила более 20 тысяч долларов

09.06.2017 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте огласили приговор по обвинению 28-летней жительницы Бреста в присвоении денежных средств в особо крупном размере.

С января 2013 года по апрель 2016-го женщина, работая страховым агентом, заключала с владельцами транспортных средств договоры страхования «зеленая карта». В экземплярах клиентов она указывала срок действия страхового полиса и сумму, которую заплатил клиент. В своих экземплярах она намеренно уменьшала цифры в этих позициях, а разницу присваивала. Таким образом она завладела более 40 тысячами рублей.

«9 июня суд Московского района Бреста признал женщину виновной по ч. 4 ст. 211 УК и назначил три года лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. Также ее на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением юридически значимых действий», — сообщила старший помощник прокурора Бреста Татьяна Цибуля.

Суд удовлетворил иск страховой организации о взыскании причиненного ущерба.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

 
Теги: Брест
 
 
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В своих экземплярах полиса обвиняемая намеренно занижала цифры срока действия полиса и сумму страховки. Разницу она оставляла себе.

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