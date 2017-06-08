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Экс-глава Фрунзенского района открыл на вокзале первый в Минске инфокиоск для туристов

09.06.2017 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Экс-глава Фрунзенского района, а ныне руководитель «Мингорсправки» Борис Васильев 9 июня торжественно открыл на железнодорожном вокзале первый в столице инфокиоск для туристов. Какие услуги здесь предложат и на чем планируют зарабатывать, пишет агентство «Минск-Новости».


В новом инфокиоске жители и гости города могут бесплатно получить справочную и туристическую информацию, взять карты и путеводители по городу и при желании купить сувениры белорусских мастеров.

Он находится на первом этаже вокзала. Васильев говорит, что ранее на этом месте был ларек с выдачей платных справок. Но такая форма работы устарела.

— Теперь мы будем бесплатно предоставлять людям информацию. Зарабатывать планируем за счет продажи сувениров — здесь представлены работы 20 народных мастеров и промышленных предприятий Беларуси.


Инфотуркиоск создан "Мингорсправкой" совместно с информационно-туристическим центром «Минск», директором которого является Елена Плис. Она говорит, что они договорились, что и киоск будет оказывать услуги бесплатно.

— Сотрудники «Мингорсправки» прошли у нас стажировку, и мы предоставили им информационно-туристические материалы. Примечательно, что здесь есть интернет и специалисты могут найти необходимую информацию.


Работник инфотуркиоска Марина Иванова рассказывает, что работает в новом павильоне с 1 июня.

— Туристов пока обращается мало, в основном приезжие из других городов Беларуси. Люди интересуются, как добраться до того или иного объекта, спрашивают, куда можно сводить детей на экскурсию в Минске, как попасть в Хатынь и другие туристические объекты.

Павильон работает с 8.00 до 20.00 без выходных. Сейчас там посменно трудятся два специалиста.

«В перспективе планируем организовать курсы иностранного языка для сотрудников, чтобы они могли свободно общаться с зарубежными гостями столицы", — сказал Борис Васильев.


Он также подчеркнул намерение развивать информационно-туристические услуги. В частности, аналогичный инфотуркиоск планируется открыть в Верхнем городе.

— Он будет стационарным, со входом, и работать круглогодично. Также сейчас активно работаем над созданием карты гостя Минска, которая позволит получать полезную информацию и скидки во время посещения столицы, разрабатываем и туристический сайт.

 
Теги: Минск
 
 
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