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Ханку назло: Закон об авторском и смежных правах решили пересмотреть

09.06.2017 17:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июн — Sputnik. Проект изменений в Закон об авторском и смежных правах рассматривает рабочая группа Совета Республики Национального собрания Беларуси. Об этом Sputnik сообщила депутат Палаты представителей Национального собрания, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева.

Ханку назло: Закон об авторском и смежных правах решили пересмотреть
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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По словам специалиста, документ планируют максимально приблизить к международному законодательству.

"Пока до окончательной версии проекта всех изменений в законе еще далеко, но общая тенденция такова, что закон должен стать проще, должны заработать те статьи закона, которые сейчас на практике не работают (закон о смежных правах и частном копировании), и он должен максимально быть приближенным к международному законодательству в этой области", — сказала она.

Ирина Дорофеева отметила, что если авторы произведений хоть как-то защищены и свои отчисления они все же получают, то обладатели смежных прав (исполнители, производители фонограмм), а часто и авторы производных произведений (переводчики, аранжировщики) не защищены вовсе. А их в десятки раз больше, чем авторов.

"Во всех странах этот механизм работает, в том числе и в России. Созданы специальные общества по управлению смежными правами. У нас в Беларуси единственное государственное общество по управлению правами авторов — Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) — смежными правами не занимается. Другие общества если и созданы, то аккредитацию на этот вид деятельности не получили", — сказала Ирина Дорофеева.

Кроме депутатов, в обсуждении принимают участие представители телерадиокомпаний, специалисты НЦИС, а также эксперты из Беларуси и России, которые осуществляют свою деятельность с использованием этого закона.

Проект изменений будет заслушан на осенней сессии Палаты представителей. При одобрении он вступит в силу ориентировочно с начала 2018 года, заметила собеседница агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам депутата Ирины Дорофеевой, если авторы произведений защищены и получают свои отчисления, то об обладателях смежных прав - исполнителях, производителях...

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