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Найденный в Могилевском районе пропавший 5-летний мальчик из России ждет встречи с семьей в приюте

09.06.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Пропавший более года назад из Москвы 5-летний Яков Зиборов, которого нашли в Могилевском районе, ждет встречи с семьей. Мальчик пока находится в приюте, где ему оказали всю необходимую помощь.


О месте нахождения Якова Зиборова не было известно с марта 2016 года. В СК России рассказали, что в июле 2016 года члены религиозного сообщества похитили 5-летнего мальчика из квартиры на севере Москвы, где он проживал с бабушкой и дедушкой.

7 июня ребенка нашли могилевские сыщики. Мальчика сопровождал гражданин Российской Федерации. Подробно о том, кто этот мужчина и где он находится после задержания, в УВД Могоблисполкома не сообщают. Силовики также не разглашают, при каких обстоятельствах нашли ребенка.

Следствие установило лиц, причастных не только к похищению ребенка, но и к совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Троих соучастников задержали на территории иностранных государств. Их экстрадируют. Российские СМИ сообщают, что подозреваемого в похищении ребенка — 40-летнего уроженца Хабаровска — накануне задержала болгарская полиция, а мать мальчика является последовательницей секты, члены которой могли похитить ребенка.

Состояние мальчика удовлетворительное. Он пока находится в приюте Могилевского района, где ему сразу оказали всю необходимую помощь, рассказали в учреждении. С момента обнаружения ребенка могилевские органы опеки оперативно подготовили все документы для того, чтобы Яков как можно скорее вернулся в семью, к бабушке с дедушкой.

— Мы уже отправили все документы в Москву. Ждем, когда российская сторона определит, кто и когда приедет для передачи ребенка на родину. С ним все хорошо, — уточнили в приюте.

 
 
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Ребенок находится в приюте, где он получил всю необходимую помощь.

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