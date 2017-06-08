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Найденный в Могилевском районе пропавший 5-летний мальчик из России ждет встречи с семьей в приюте
09.06.2017 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Пропавший более года назад из Москвы 5-летний Яков Зиборов, которого нашли в Могилевском районе, ждет встречи с семьей. Мальчик пока находится в приюте, где ему оказали всю необходимую помощь.
7 июня ребенка
Следствие установило лиц, причастных не только к похищению ребенка, но и к совершению других преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних. Троих соучастников задержали на территории иностранных государств. Их экстрадируют. Российские СМИ
Состояние мальчика удовлетворительное. Он пока находится в приюте Могилевского района, где ему сразу оказали всю необходимую помощь, рассказали в учреждении. С момента обнаружения ребенка могилевские органы опеки оперативно подготовили все документы для того, чтобы Яков как можно скорее вернулся в семью, к бабушке с дедушкой.
— Мы уже отправили все документы в Москву. Ждем, когда российская сторона определит, кто и когда приедет для передачи ребенка на родину. С ним все хорошо, — уточнили в приюте.
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Ребенок находится в приюте, где он получил всю необходимую помощь.
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