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Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем
09.06.2017 18:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО-2017" со сыном Николаем.
© Sputnik Владимир Астапкович
Глава государства находится в Казахстане с 8 июня, в четверг он участвовал в ужине по случаю открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в пятницу 9 июня выступил на расширенном заседании.
Белорусский лидер появился перед публикой со своим сыном на выставке "Астана ЭКСПО". На Николае был серый костюм. Лукашенко, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото.
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Белорусский лидер, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото
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