ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем

09.06.2017 18:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО-2017" со сыном Николаем.

Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем
© Sputnik Владимир Астапкович
Лукашенко считает главным в ШОС экономику и безопасность

Глава государства находится в Казахстане с 8 июня, в четверг он участвовал в ужине по случаю открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в пятницу 9 июня выступил на расширенном заседании.

Белорусский лидер появился перед публикой со своим сыном на выставке "Астана ЭКСПО". На Николае был серый костюм. Лукашенко, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский лидер, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Найденный в Могилевском районе пропавший 5-летний мальчик из России ждет встречи с семьей в приюте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика