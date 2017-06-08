МИНСК, 9 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО-2017" со сыном Николаем.



© Sputnik Владимир Астапкович Лукашенко считает главным в ШОС экономику и безопасность

Глава государства находится в Казахстане с 8 июня, в четверг он участвовал в ужине по случаю открытия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а в пятницу 9 июня выступил на расширенном заседании.

Белорусский лидер появился перед публикой со своим сыном на выставке "Астана ЭКСПО". На Николае был серый костюм. Лукашенко, его сын и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделали совместное фото.