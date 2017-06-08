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Под Брестом милиция изъяла крафтовое пиво на 11,5 тысячи долларов
09.06.2017 18:16 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 4 тонны пива на одной из частных пивоварен Брестского района.
Во время проверки сотрудники милиции обратили внимание на 4 тонны безакцизной продукции, которая не имела документов, подтверждающих легальность его изготовления и хранения.
Пиво в количестве 3590 литров на сумму 21,5 тысячи рублей изъято, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
В настоящее время по факту проводится проверка.
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Товар хранился без документов, подтверждающих легальность его изготовления и хранения.
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