Под Брестом милиция изъяла крафтовое пиво на 11,5 тысячи долларов

Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями изъяли 4 тонны пива на одной из частных пивоварен Брестского района.



Фото: УВД Брестского облисполкома

Во время проверки сотрудники милиции обратили внимание на 4 тонны безакцизной продукции, которая не имела документов, подтверждающих легальность его изготовления и хранения.

Пиво в количестве 3590 литров на сумму 21,5 тысячи рублей изъято, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

В настоящее время по факту проводится проверка.