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В субботу столичная милиция возьмет под особый контроль скверы и парки

09.06.2017 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В субботу, 10 июня, милиция возьмет под особый контроль парки, скверы и школы, где будут праздновать выпускные. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выпускные вечера в столичных школах и гимназиях начнутся 10 июня в 20:00. Замначальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Евгений Абрамович говорит, что практика показывает, что выпускники ведут себя прилично.

— Чтобы ребята случаем не испортили себе праздник, традиционно до начала торжеств проводим ряд встреч с родителями, педагогами и молодежью, разъясняем нормы административного, уголовного законодательства, рассказываем о наказании за их нарушение.

Он также напомнил, что с 8 утра субботы до 8 утра воскресенья в Минске запрещена торговля алкоголем.

 
Теги: Минск
 
 
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