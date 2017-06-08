В субботу столичная милиция возьмет под особый контроль скверы и парки

В субботу, 10 июня, милиция возьмет под особый контроль парки, скверы и школы, где будут праздновать выпускные. Об этом пишет агентство « Минск-Новости ».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выпускные вечера в столичных школах и гимназиях начнутся 10 июня в 20:00. Замначальника отдела профилактики управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Евгений Абрамович говорит, что практика показывает, что выпускники ведут себя прилично.

— Чтобы ребята случаем не испортили себе праздник, традиционно до начала торжеств проводим ряд встреч с родителями, педагогами и молодежью, разъясняем нормы административного, уголовного законодательства, рассказываем о наказании за их нарушение.

Он также напомнил, что с 8 утра субботы до 8 утра воскресенья в Минске запрещена торговля алкоголем.