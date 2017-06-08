Биг-мини-фестиваль уличного искусства ищет спонсоров и ждет поддержки неравнодушных гродненцев

Биг-мини-фестиваль уличного искусства проходит в Гродно уже несколько лет. За это время он стал для города большим событием, которое традиционно собирает уличных музыкантов, актеров и мимов. Он вырос из небольшого мероприятия с одной концертной площадкой в значимое событие. В этом году организаторы решили расширить географию участников фестиваля и пригласить в областной центр артистов из Польши, Литвы, России и Украины, но столкнулись с проблемой финансирования.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— За время своего существования у фестиваля появилась настоящая сплоченная команда. Многие из ее участников в своей основной деятельности не работают в сфере культуры и для каждого из них фестиваль стал чем-то большим, чем просто мероприятие. Основная проблема, с которой мы столкнулись в этом году, — это оплата проезда для артистов из-за рубежа. Поэтому мы решили начать сбор средств на одной из белорусских краудфандинговых площадок и очень надеемся на поддержку неравнодушных людей. И может быть так получится, что мы все вместе организуем отличный праздник уличного искусства, — рассказал TUT.BY один из организаторов мероприятия Сергей Иванов.

В этом году фестиваль пройдет 29−30 июля. В первый день в городе будут выступать артисты различных направлений уличного искусства. Фестиваль начнется красочным шествием участников по одной из центральных улиц Гродно.

После этого начнут работать импровизированные площадки на улице Советской. Здесь можно будет увидеть «живые» статуи, мимов, ходулистов, уличных танцоров и музыкантов, а также выступления интерактивных театров. На Советской площади будут выступать музыкальные коллективы. Ближе к полуночи в парке имени Жилибера свое шоу покажут фаерщики.

На следующий день, 30 июля, все желающие абсолютно бесплатно смогут посетить мастер-классы, которые будут проводить участники фестиваля.