В российских аэропортах облегчат въезд для белорусов

Авиапутешествие из Беларуси в Россию станет проще. Изменения внесут в процедуру пограничного контроля.

Пассажиров заранее внесут в список, который передадут специалистам погранслужбы. Тогда на пропускном пункте они не будут проходить никаких процедур. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков.

«Я думаю, этот вопрос будет облегчен в дальнейшем, чтобы не было даже необходимости сканировать паспорт. И есть вопросы чартерных рейсов - граждане Беларуси летают на работу в Западную Сибирь. Сейчас ведется диалог между двумя погранслужбами, как это сделать по уведомительному признаку», - отметил он.