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В российских аэропортах облегчат въезд для белорусов
09.06.2017 18:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Авиапутешествие из Беларуси в Россию станет проще. Изменения внесут в процедуру пограничного контроля.
Пассажиров заранее
«Я думаю, этот вопрос будет облегчен в дальнейшем, чтобы не было даже необходимости сканировать паспорт. И есть вопросы чартерных рейсов - граждане Беларуси летают на работу в Западную Сибирь. Сейчас ведется диалог между двумя погранслужбами, как это сделать по уведомительному признаку», - отметил он.
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