ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В российских аэропортах облегчат въезд для белорусов

09.06.2017 18:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Авиапутешествие из Беларуси в Россию станет проще. Изменения внесут в процедуру пограничного контроля.

Пассажиров заранее внесут в список, который передадут специалистам погранслужбы. Тогда на пропускном пункте они не будут проходить никаких процедур. Такое заявление сделал на пресс-конференции в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков.

«Я думаю, этот вопрос будет облегчен в дальнейшем, чтобы не было даже необходимости сканировать паспорт. И есть вопросы чартерных рейсов - граждане Беларуси летают на работу в Западную Сибирь. Сейчас ведется диалог между двумя погранслужбами, как это сделать по уведомительному признаку», - отметил он.

Авиация на взводе
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменения внесут в процедуру пограничного контроля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Биг-мини-фестиваль уличного искусства ищет спонсоров и ждет поддержки неравнодушных гродненцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика