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Школу-интернат для сирот в Бобруйске закрывают, часть детей переводят в детдом

09.06.2017 19:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бобруйске закрывают школу-интернат для сирот. Детей распределят по семьям и другим подобным учреждениям, здание используют для нужд города, пишет «Вечерний Бобруйск».


Фото: Денис Судник, «Вечерний Бобруйск»

В здании бобруйской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на улице Минской жизнь пока идет своим чередом — никто не пакует чемоданы. Но к переезду готовятся.

— С каждым годом детей в школах-интернатах становится все меньше — стали популярны семейные формы устройства. Поэтому школу-интернат на Минской закрываем, — пояснил начальник управления образования Могилевского облисполкома Владимир Рыжков.

Директор бобруйской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Лилия Тарасевич приводит статистику в подтверждение: в 2015-м году в интернате было 120 подопечных, а сегодня — 58. Многие дети теперь живут в так называемых замещающих семьях, где родитель является воспитателем и получает за это зарплату.

Что касается дальнейшей судьбы оставшихся 58 воспитанников бобруйской школы-интерната, то, по словам Владимира Рыжкова, 21 ребенок из этого числа уйдет жить в семью, 18 — это выпускники. Детей с особенностями развития распределят в специализированные школы-интернаты, остальных — в бобруйский детский дом на улице Пушкина.

Сейчас в детдоме готовятся к пополнению. Как рассказала его директор Марина Шарко, в санузлах монтируются новые унитазы и душевые кабины. Ведь обычная сантехника в детском доме рассчитана на детей от 3 до 7 лет, а не на подростков.

Персонал закрывающейся школы-интерната будет трудоустроен, заверил Рыжков. В школе-интернате сейчас работает примерно 30 педагогов: учителя-предметники и начальных классов, воспитатели и педагоги дополнительного образования.

В августе 2015 года в Бобруйске ликвидировали Дом ребенка: детей перевели в другие подобные учреждения области, а здание передали городской скорой помощи. Тогда тоже объясняли это закрытие тем, что воспитанников в таких заведениях становится все меньше.

 
 
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