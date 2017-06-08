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"Это тоже форма терроризма". Алексиевич прокомментировала сообщение о своей смерти
09.06.2017 19:09 — Новости Общества | Tut.by
Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает проявлением терроризма сообщения о ее смерти, которые в мае распространились в СМИ. Об этом она заявила в эфире российского телеканала «Дождь», пишет
«К моему счастью, я в это время была в Сеуле. Совершенно там другое отношение к смерти, восточная культура — она очень интересная. И я отнеслась как, конечно, как к такому плохому юмору. А, честно говоря, подумав, я поняла, что это вид терроризма. Терроризм — это же не обязательно, чтобы тебя грузовиком придавило или чтобы тебя расстреляли. Это тоже форма терроризма. В общем-то, мы в руках сумасшедших одиночек», — сказала Алексиевич.
Напомним, 18 мая некоторые СМИ по ошибке
На мистификации Дебенедетти поддавались и до сих пор поддаются крупнейшие мировые СМИ.
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18 мая некоторые СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич. Источником информации стал твиттер-аккаунт нового министра культуры Франции Франсуазы...
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