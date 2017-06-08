Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич считает проявлением терроризма сообщения о ее смерти, которые в мае распространились в СМИ. Об этом она заявила в эфире российского телеканала «Дождь», пишет БелаПАН .



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«К моему счастью, я в это время была в Сеуле. Совершенно там другое отношение к смерти, восточная культура — она очень интересная. И я отнеслась как, конечно, как к такому плохому юмору. А, честно говоря, подумав, я поняла, что это вид терроризма. Терроризм — это же не обязательно, чтобы тебя грузовиком придавило или чтобы тебя расстреляли. Это тоже форма терроризма. В общем-то, мы в руках сумасшедших одиночек», — сказала Алексиевич.

Напомним, 18 мая некоторые СМИ по ошибке сообщили о смерти Светланы Алексиевич. Источником информации стал твиттер-аккаунт нового министра культуры Франции Франсуазы Ниссен, оказавшийся фейковым. Ответственность за создание твитта взял на себя итальянский журналист Томмассо Дебенедетти. В двухтысячных он опубликовал в итальянских изданиях более 60 интервью с известными персонами, в том числе Михаилом Горбачевым и Далай-ламой. Позже оказалось, что все они были выдуманы.

На мистификации Дебенедетти поддавались и до сих пор поддаются крупнейшие мировые СМИ.