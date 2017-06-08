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Гости «Белагро» селфятся с коровами и дегустируют продукты вслепую

09.06.2017 20:23 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Попробовать самую вкусную еду из разных стран, проголосовать за лучший продукт или увидеть необычных для Беларуси животных - все это можно сделать на выставке «Белагро-2017».

На выставке представлены племенные коровы, овцы, лошади, свиньи и даже голландские пони - этих породистых животных разводят в республике. Пока одни посетители фотографируют домашний скот, другие в павильонах пробуют свежие натуральные продукты - конфеты, мясо, сыры, йогурты. С особым аппетитом гости едят молочные продукты. Посетителям предлагают пройти дегустацию вслепую. Марка продукта скрыта и люди голосуют только за лучший вкус. Победители народного голосования разместят на упаковке символ качества.

Мясные блюда каждый день
 
 
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