«Славянский десант с задачей справился!»

На полигоне Брестский продолжается первый этап тактического учения «Славянское братство — 2017». В ходе него впервые в истории Вооруженных Сил нашей страны из семи военно-транспортных самолетов Ил‑76МД проведено десантирование подразделений сил специальных операций Беларуси, Воздушно-десантных войск России и Специальной бригады Вооруженных сил Сербии. Более трехсот человек высадились на ограниченную площадку приземления, отработав действия смешанными ротными тактическими группами.



— Пошел! — кричит выпускающий, хлопая сосредоточенного десантника по плечу. Гвардеец, сгруппировавшись, устремляется навстречу земле. Через три секунды раскрывается белый купол, и далекая фигурка плывет в безоблачном небе, растворяясь среди десятков таких же куполов.

Когда одни десантники уже практически касались земли, другие только совершали шаг в небесные объятия — брестское небо наполнялось и наполнялось белыми куполами.

На земле многие не скрывали эмоций. Вод­ник (аналог нашего воинского звания старший сержант) Специальной бригады Сербии Милорад Тыркуля:

— Отлично! Воздух так бил в лицо, что просто дух захватывало. Земля в сотнях метрах под тобой! Незабываемо! Я впервые совершал прыжок из самолета Ил‑76МД. В Сербии доводилось десантироваться только из вертолетов. Страха не было ни в одном из моментов. Характеризуя десантников из Беларуси, отмечу, что они подкупают своей доброжелательностью. Мы уже немного можем говорить с вашими парнями по-русски, а они начинают понимать по-сербски. Ваши десантники хорошо подготовлены. Ваш десант как наш спецназ!





А вот что сказал после приземления гвардии сержант контрактной службы Егор Волегов из 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии:

— Единственное, где можно было испытать страх — это стоя на краю рампы. Но там все прошло настолько быстро, что на испуг совсем не было времени. Прыгнул, дернул за кольцо — и парашют раскрылся. Наступила тишина. Парю, будто на воздушном шаре, и созерцаю красоты Беларуси. А приземляться вообще было одно удовольствие: земля мягкая. Встал и пошел.





Как рассказал командир взвода отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38‑й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии лейтенант Илья Карпинчик, на этом учении в его подчинении — интернациональное подразделение:

— Трудностей нет. И россияне, и сербы отлично подготовлены. Самому интересно что-то почерпнуть из подготовки военнослужащих этих стран. Учение проходит интересно и поучительно. С нашими зарубежными партнерами отрабатываем модели взаимодействия на уровне отделений и взводов.





Начальник отделения воздушно-десантной техники воздушно-десантной службы 38 одшбр гвардии подполковник Сергей Бойко удовлетворен слаженностью действий военнослужащих трех славянских стран.

— Накануне десантирования была проведена предварительная подготовка подразделений. И наши военнослужащие, и сербы с россиянами занимались на воздушно-десантном комплексе бригады. Прыжок из Ил‑76 считается одним из самых сложных. Десантнику нужно быть очень внимательным и максимально собранным, все движения должны быть отточены до автоматизма. Все прошло в штатном режиме, славянский десант с задачей справился.





Опыт международных военных конфликтов показал, что сегодня десантники должны уметь не только совершать прыжки, по-снайперски выполнять огневые задачи, эффектно управлять военной техникой, но и мастерски преодолевать водные преграды. Наша страна изобилует озерами и реками, в высокой динамике современного боя от таких навыков будет напрямую зависеть живучесть подразделений. Поэтому на совместном белорусско-российско-сербском тактическом учении «Славянское братство — 2017» большое внимание уделяется преодолению водных преград.



Этот элемент боевой подготовки для десантников 38 одшбр — дело привычное. Всякий раз во время ротных или батальонных учений десантники преодолевают вододром местного полигона. На учении же впервые смешанные ротные тактические группы преодолевали судоходную реку. Более пятидесяти единиц колесной, а также гусеничной бронированной техники справились с поставленной задачей за 42 минуты.

— 231! Для выполнения задачи — вперед!

БТР‑80 входит в реку, раздвигая водоотталкивающим щитком водную рябь. Несколько секунд — и он скрылся в реке почти по самую башню. Машина целенаправленно продвигалась к противоположному берегу. За ней последовали десятки стальных собратьев.

Вслед за белорусами в «плаванье» отправились их российские коллеги на БМД‑2. Почва на одном берегу реки илистая, на другом — песчаная, кроме того, течение делает вождение достаточно сложным. Но все успешно справились с поставленной задачей.

Во время активной фазы учения десантникам предстоит уже на марше форсировать водную преграду и вступить в бой с условным неприятелем.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора