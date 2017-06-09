Новобранцы 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады осваивают азы военной службы

Новобранцев для 103 овдбр отбирали офицеры-идеологи, психологи, медицинские специалисты из частей и медроты соединения, в том числе и заместитель командира батальона нового пополнения по идеологической работе гвардии майор Александр Пастернак, по штатной должности — заместитель командира 350‑го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона по идеологической работе. За несколько недель, которые новобранцы провели вместе, из толпы настороженных призывников образовался достаточно сплоченный воинский коллектив.



Для обучения нового пополнения в 103 овдбр создана хорошая учебно-материальная база, может быть, даже одна из лучших в силах специальных операций. Для нового пополнения выделена отдельная казарма, качественно отремонтированная. В расположении каждого подразделения есть плазменный телевизор, который можно использовать не только для просмотра телепередач, но и для передачи учебных видео- и аудио­материалов.

На начальном этапе армейской жизни новобранцы осваивали базовые знания и навыки воина: изучали воинские уставы, отрабатывали приемы строевой подготовки, занимались физической подготовкой. Сейчас новобранцы перешли к общевойсковой подготовке, включающей занятия по тактике, рукопашному бою, инженерному делу, медицине, РХБЗ и, естественно, по воздушно-десантной подготовке.



Для работы с новым пополнением командование соединения отбирает лучших и опытных офицеров и сержантов. Например, до того как стать заместителем командира батальона, гвардии майор Александр Пастернак не один раз командовал ротой нового пополнения.

С первого дня у новобранцев 103 овдбр воспитывают чувство дисциплинированности. Поддержания на высоком уровне внутреннего порядка и дисциплины добиваются путем неукоснительного выполнения распорядка дня.

Уже прошли занятия по изу­чению укладки парашюта, наземной отработки элементов прыжка на воздушно-десантном комплексе — отделение от летательного аппарата, приземление, отрабатывают воины и действия в различных нештатных ситуациях.



По огневой подготовке в батальоне пока также дают азы: устройство автомата, занятие огневой позиции, первое упражнение учебных стрельб, то есть первоначальные навыки, с которыми они могут выполнить задачи как стрелки.

Также и по воздушно-десантной подготовке. В батальоне они совершат ознакомительные прыжки, а уже в штатных батальонах будет посложнее: прыжки с оружием, грузовыми контейнерами.

В конце июня гвардейцы сдадут зачеты, после которых на мандатной комиссии их распределят по частям и подразделениям, а некоторых направят для обучения в школу младших командиров. Естественно, будущих сержантов будут отбирать на основе успехов при обучении в батальоне нового пополнения и по лидерским качествам.

В высоком уровне подготовки солдат мы смогли убедиться, побывав на занятиях в различных подразделениях. На одном из них взвод новобранцев изучал устройство и порядок укладки парашюта. Гвардии рядовой Роман Евсеенко показал такие знания тактико-технических характеристик десантной системы Д‑6 серии 4, ее составных частей и порядка применения, которыми необязательно владеть солдатам, даже заканчивающим срок срочной службы. Сослуживцы Романа не удивились: видимо, не первый раз он показывал блестящий результат.

В перерыве мы поговорили с гвардии рядовым Романом Евсеенко. Он родом из Хотимского района Могилевской области. Отучился в Могилевском государственном экономическом профессионально-техническом колледже. В его родной деревне живут братья Александр и Иван Петриченко, служившие в 103 овдбр. Так что Роман многое знал о бригаде до армии. Его мечта сбылась, он — в 103‑й гвардейской. Привычка делать все добросовестно дала о себе знать и в армии. Результат — поощрение за отличную учебу.

Друзей у доброжелательного и надежного Романа уже много, и не только земляков. Проблем в службе нет, правда, физические нагрузки вначале напрягали. Даже не поверилось: не похож рослый плечистый гвардеец, занимавшийся «на гражданке» баскетболом, на хилого компьютерного игромана. Но уже, говорит Роман, потихоньку привыкает к тренировкам выносливости. Безусловно, через месяц-полтора тренировок привыкнет, как привыкают и другие. И добьется своего: уже сейчас гвардии рядовой Роман Евсеенко задумывается — остаться в бригаде на службу по контракту или поступать в Военную академию на факультет военной разведки.

На занятии по тактической подготовке новобранцы отрабатывали такие элементы, как выдвижение на рубеж, налет, снятие часового, засада… Парни в камуфляжной форме работали бесшумно и так слаженно, что, казалось, мы смотрели не на занятия по тактике новичков, а кадры из голливудского боевика о спецназе на большом экране.

— Не может быть, что это новое пополнение! Не могли они так быстро научиться, — выразил я свой скептицизм и сомнение гвардии майору Александру Пастернаку.

— Очень даже может быть, если этим взводом командует гвардии старший лейтенант Вадим Пронько, по штатной должности — командир взвода разведывательно-десантной роты, — улыбаясь, ответил Александр Иванович. — Вы еще не видели занятия по рукопашному бою!



Солдатам есть на кого равняться, с кого брать пример. С новобранцами работают опытные авторитетные офицеры, завоевавшие знак «Доблесть и мастерство», — такие как гвардии старший лейтенант Николай Альхименко и гвардии лейтенант Богдан Мирутенко. Командир батальона нового пополнения — штатный командир 350‑го отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона гвардии майор Алексей Чернуха.

После тактико-специального занятия мы посмотрели спарринги по рукопашному бою в этом же взводе. В детстве сам занимался борьбой, поэтому меня впечатлила отработка захватов, ухода от атакующего противника, бросков… Несколько человек работали очень технично. Ясно, что они и до армии занимались различными видами единоборства. А когда узнал, что в одной паре бросают попеременно друг друга на землю сержант и новичок, прослуживший меньше двух недель, после занятия подошел к ним.

Гвардии сержант Илья Грицкевич прослужил уже более года. Он постарше своих сослуживцев, до армии успел получить диплом юриста. Метод обу­чения у него простой: «Делай, как я». Он хотел служить в десанте и гордится тем, что служит в 103‑й гвардейской.

Гвардии рядовой Владислав Орешко из Бобруйска призвался только пару недель назад. Шел в армию с желанием служить — но честно признается, что первые дни было непросто и морально, и физически. Но постепенно адаптировался, перезнакомился с ребятами, появились друзья.

Секрет сражения на равных гвардии сержанта Ильи Грицкевича и гвардии рядового Алексея Куцко оказался прост. У Алексея — первый взрослый разряд по самбо.

— Когда пришел в военкомат, то попросил, чтобы меня призвали в десантные войска — многие мои друзья и знакомые служили в 103‑й бригаде. И здесь я понял, что это — моя стихия, это мое. Буду поступать в Военную академию на факультет военной разведки.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Дениса Малышица