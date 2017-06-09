Вместе по жизни

На недавно завершившемся ежегодном конкурсе молодых семей военнослужащих «Семья — кристалл общества» третье место заняла семья старшего прапорщика Дмитрия Гринюка — военно­служащего 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. На днях я пообщался с этой дружной супружеской парой и узнал секрет ее успеха как в конкурсе, так и в семейной жизни.



Встречали меня радушно и весело всем семейством. Молодые родители Дмитрий и Вероника держали за руки сынишку Артёма, пяти лет, и его братика Владислава, которому всего 1 год и 8 месяцев. Владислав много говорит, старается во всем походить на старшего брата. Артём посещает детский сад. Подвижный, спортивный, активно развивает свои творческие способности. Например, он любит рисовать, и одной из первых его работ стал рисунок родной семьи.

Артём любит все, что связано с армией, и уже не раз примерял отцовскую фуражку.

— Когда я вырасту, хочу стать военным, — сказал малыш.

Конечно же, счастливые родители в первую очередь рассказывают о своих детях. А я сообщу немного и о них.

Дмитрий — старший техник — начальник хранилища кадра инженерного дорожно-мостостроительного батальона 557‑й инженерной бригады Западного оперативного командования. Он родился в деревне Сосновке Слонимского района Гродненской области. До призыва на срочную службу окончил Жировичский государственный аграрно-технический колледж. Кстати, старший прапорщик Дмитрий Гринюк продолжает повышать свое образование — учится на заочном отделении Белорусского государственного аграрного технического университета по одной из инженерных специальностей.