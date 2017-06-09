С юбилеем, Анатолий Николаевич!

Сегодня исполняется 70 лет председателю Борисовской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» полковнику в отставке Анатолию Наталенко.

За время службы Анатолий Николаевич награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах» III степени, медалью «За боевые заслуги», многими юбилейными медалями и отличительными знаками.

После окончания школы в 1966 году Анатолий стал курсантом Киевского танкотехнического военного училища. По окончании училища в 1969 году проходил службу в Краснознаменном Белорусском военном округе.

В 1972 году в воинском звании старший лейтенант он — слушатель Военной академии бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. После окончания учебного заведения в 1976 году получил назначение для дальнейшего прохождения службы на Нижнетагильский военно-ремонтный завод в качестве военного представителя по контролю качества 47‑го военного представительства.

С 1979 по 1981 год в воинском звании майор Анатолий Николаевич вновь поступает в Военную академию бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского на факультет руководящего инженерного состава.

После завершения академии его направляют в родной КБВО, но уже в новом качестве. Анатолия Николаевича назначают начальником производства 140‑го танкоремонтного завода. Весь предыдущий накопленный опыт инженера-танкиста был востребован на этом ремонтном предприятии. Здесь раскрылся в полной мере его незаурядный талант руководителя. Тут он прошел путь от начальника производства до директора предприятия. Под его руководством проведена огромная работа по реконструкции цехов и участков, инженерных сетей и очистных сооружений. Было построено несколько жилых домов для работников предприятия.

В 1991 году главное бронетанковое управление Министерства обороны СССР направило полковника А. Н. Наталенко главным военным советником в Ливию, а затем — советником в Сирийскую Арабскую Республику. После выполнения интернационального долга офицер возвратился в Республику Беларусь и продолжил выполнять свой долг на должности начальника управления закупок и ремонта вооружения Министерства обороны Республики Беларусь, на которой и закончил военную службу в 1996 году.

После увольнения в запас Анатолий Николаевич работал на руководящих должностях в городе Борисове — директором швейной фабрики имени Крупской, директором предприятия музыкальных инструментов.

В настоящее время Анатолий Николаевич продолжает трудиться ведущим инженером в 3591‑м военном представительстве Министерства обороны Республики Беларусь. Весь свой огромный опыт и знания он продолжает передавать молодым специалистам по совместной работе. Он частый гость в учебных заведениях города Борисова, вносит свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовку молодых людей к службе в Вооруженных Силах.

Борисовская районная организация общественного объединения «Белорусский союз офицеров», ветеранская организация 140‑го ремонтного завода, сослуживцы по 3591‑му военному представительству Министерства обороны Республики Беларусь сердечно поздравляют вас, Анатолий Николаевич, с 70‑летием! Искрение желаем здоровья, долгой и плодотворной работы на благо Беларуси!