Надо отдать должное, минчане любят театр и всегда рады премьерным спектаклям. Среди фаворитов многочисленных поклонников Мельпомены — Театр Геннадия Гладкова «Территория мюзикла», в котором зрители не раз и с огромным удовольствием аплодировали мюзиклу-оперетте «Собака на сене», спектаклям «Сватовство гусара» и «12 стульев», музыкальной сказке «Голубой щенок» с незабываемыми мелодиями композитора, народного артиста России Геннадия Гладкова…

В первый летний месяц творческий коллектив приглашает сразу на две премьеры: театрализованный концерт «Синема-шоу: песни любимого кино» и рок-мюзикл «Страсти по Тилю», главный герой которого из фламандского Средневековья шагает навстречу современному поколению зрителей.

В мюзикле замечательным образом переплелись прошлое и настоящее, театральная условность и гротеск, балагурные песни и шутки и популярная во все времена музыка в стиле рок. На многих персонажах зрители увидят одежду в стиле милитари — популярном в сегодняшнем фэшн-пространстве направлении. Спектакль невероятно динамичен, и артисты часто меняют свои образы: костюмы трансформируются на глазах у зрителей буквально за считаные секунды, превращая одного персонажа в другого. Всего же для музыкальной премьеры сшито около четырех десятков костюмов.

Режиссер-постановщик Анастасия Гриненко сказала, что в новой постановке театра и трактовка известной пьесы «Страсти по Тилю», и музыка звучат с позиции сегодняшнего дня. Театр должен быть живым, считает режиссер, а все, что происходит на сцене, должно проходить через сердце актера. Тогда спектакль, будь то классическая оперетта или рок-мюзикл, дойдет до сердца зрителя.

А самая юная актриса Ксения Хорошевич, студентка-дипломница Белорусской академии искусств, которая пришла в театр год назад и сыграла свою первую роль в музыкальной сказке «Голубой щенок», призналась, что роль Каталины в премьерной постановке является для нее одновременно и очень сложной, и интересной. И то, что в творческом коллективе много молодежи, создает атмосферу взаимопонимания, особой комфортности и еще большей влюбленности в актерскую профессию.

Хочется также добавить, что на сцене Театра Геннадия Гладкова «Территория мюзикла» играют дипломанты международных конкурсов артистов оперетты и мюзикла, артисты кино и драматических театров нашей столицы. Это Елена Дубровская и Эдуард Вайнилович, Юлия Шпилевская и Сергей Килессо, Илона Казакевич и Сергей Жаров… Творческий коллектив выступает в городах Беларуси с концертными программами песен военных лет, с тематическими концертами, посвященными национальным и профессиональным праздникам. На сегодняшний день в творческом багаже современного и уникального белорусского театра, созданного в 2012 году и являющего собой пример авторского театра, уже шесть спектаклей, театрализованные концертные программы и мюзиклы, которые пришлись по сердцу белорусскому зрителю.

Ирина Бурак