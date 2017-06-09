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В микрорайоне Тексер в Барановичах построят три девятиэтажки
10.06.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Городской УКС ведет выбор организации-проектировщика квартала инженерных сетей в Тексере, на пустыре у гимназии № 5 города Барановичи. К этим сетям и будут привязаны будущие панельные дома.
— Мы планируем построить здесь три красивых девятиэтажных панельных дома, с поквартирным отоплением, — делится планами начальник городского УКСа Владимир Дронкин. — Строительство жилья запланировано на следующий год. Во всяком случае, первый дом, думаю, будет в 2018-м.
За счет каких средств будут возводиться эти дома, пока в УКСе сказать не могут. Скорее всего, это будут высотки долевого строительства.
Средства из областного бюджета выделены только на проектирование инженерных сетей.
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За счет каких средств будут возводиться эти дома, пока в УКСе сказать не могут. Скорее всего, это будут высотки долевого строительства.
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