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В микрорайоне Тексер в Барановичах построят три девятиэтажки

10.06.2017 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской УКС ведет выбор организации-проектировщика квартала инженерных сетей в Тексере, на пустыре у гимназии № 5 города Барановичи. К этим сетям и будут привязаны будущие панельные дома.

— Мы планируем построить здесь три красивых девятиэтажных панельных дома, с поквартирным отоплением, — делится планами начальник городского УКСа Владимир Дронкин. — Строительство жилья запланировано на следующий год. Во всяком случае, первый дом, думаю, будет в 2018-м.

За счет каких средств будут возводиться эти дома, пока в УКСе сказать не могут. Скорее всего, это будут высотки долевого строительства.

Средства из областного бюджета выделены только на проектирование инженерных сетей.

 
 
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За счет каких средств будут возводиться эти дома, пока в УКСе сказать не могут. Скорее всего, это будут высотки долевого строительства.

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