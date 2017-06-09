В центре Бреста почти неделю не будет горячей воды

Горячую воду отключат с 12 по 16 июня из-за ремонтных работ тепловых сетей, пишет «Брестская газета».

Брестские тепловые сети ставят в известность потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением текущих ремонтов тепловых сетей по графику, согласованному горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение.

С 08.00 12 июня до 17.00 16 июня в районах, ограниченными улицами:

— ул. Ленина, пр-том Машерова, ул. Советской, ул. Интернациональной;

— пр-том Машерова, 33, 39, 53, 55, 57, 59, 59/1, 61, 63, 65, 67;

— ул. Карбышева, 113, 117; - б-р ом Шевченко, 2, 3, 3/1, 4;

— ул. Кирова, 155, 161;

— ул. МОПРа, 1, 3, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1;

— ул. Малой, 5;

— ул. Московской, 267, 267/1, 267/2, 267/3, 267/4, 267/5, 267/6, 267/7, 267/8, 267/9, 267/10, 267/11, 267/12, 342/1, 342/2, 344, 344/2, 346, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 346/5, 346/6, 348, 348/1, 348/2;

— ул. Васнецова, 46, 48, 50, 56, 60, 62, 71;

— ул. Богданчука, 122, 124, 126.

Также 12 июня с 08.00 до 17.00 не будет горячей воды в квартале, ограниченном:

— ул. Крупской, ул. Энгельса, ул. Коммунистической, ул. Гоголя;

— ул. Коммунистической, 2.