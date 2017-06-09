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Найденного под Могилевом мальчика Яшу сегодня вернут бабушке

10.06.2017 08:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Российского мальчика Якова Зиборова, которого нашли в Могилевской области после года безрезультатных розысков, сегодня передадут его бабушке, которая оформила опеку. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Найденного под Могилевом мальчика Яшу сегодня вернут бабушке
© Sputnik/ Роман Шантар
Родственникам вернут найденного под Могилевом мальчика Яшу

"В соответствии с документами, с соглашениями, которые подписаны между нашими государствами, передача ребенка должна осуществляться немедленно, поэтому на границе состоится передача. Мы выезжаем вместе с бабушкой, с представителями органов опеки города Москвы для того, чтобы состоялась передача ребенка", — сообщила Кузнецова журналистам накануне в пятницу.

Правоохранительные органы в четверг сообщили об обнаружении в Беларуси пропавшего в прошлом году из квартиры на севере Москвы пятилетнего ребенка. В настоящий момент ребенок находится в детском приюте в Могилеве, в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении ребенка в РФ и возможной передаче родственникам.

В конце февраля 2017 года к Кузнецовой обратилась бабушка мальчика, которая заявила, что опасается за него, так как не видела внука с марта прошлого года из-за разрыва отношений с дочерью — мамой ребенка. Мать ребенка является фигурантом уголовного дела и участником религиозной секты. Она покинула Россию в прошлом году, сейчас женщина задержана в Мексике правоохранительными органами. По данным российского омбудсмена Анны Кузнецовой, мать передала мальчика двум мужчинам-сектантам, и с марта 2016 года местонахождение ребенка было неизвестно.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Передача ребенка бабушке состоится сегодня на границе Беларуси и России, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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