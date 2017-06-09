Найденного под Могилевом мальчика Яшу сегодня вернут бабушке

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Российского мальчика Якова Зиборова, которого нашли в Могилевской области после года безрезультатных розысков, сегодня передадут его бабушке, которая оформила опеку. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"В соответствии с документами, с соглашениями, которые подписаны между нашими государствами, передача ребенка должна осуществляться немедленно, поэтому на границе состоится передача. Мы выезжаем вместе с бабушкой, с представителями органов опеки города Москвы для того, чтобы состоялась передача ребенка", — сообщила Кузнецова журналистам накануне в пятницу.

Правоохранительные органы в четверг сообщили об обнаружении в Беларуси пропавшего в прошлом году из квартиры на севере Москвы пятилетнего ребенка . В настоящий момент ребенок находится в детском приюте в Могилеве, в ближайшее время будет решаться вопрос о возвращении ребенка в РФ и возможной передаче родственникам.

В конце февраля 2017 года к Кузнецовой обратилась бабушка мальчика, которая заявила, что опасается за него, так как не видела внука с марта прошлого года из-за разрыва отношений с дочерью — мамой ребенка. Мать ребенка является фигурантом уголовного дела и участником религиозной секты. Она покинула Россию в прошлом году, сейчас женщина задержана в Мексике правоохранительными органами. По данным российского омбудсмена Анны Кузнецовой, мать передала мальчика двум мужчинам-сектантам, и с марта 2016 года местонахождение ребенка было неизвестно.