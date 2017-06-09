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"Ребята поправились на 1−3 кг". Что изменилось за полгода в интернате, где дети не набирали вес
10.06.2017 08:47 — Новости Общества | Tut.by
В ноябре-декабре сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверки в минском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и еще в девяти подобных учреждениях страны. Поводом стал материал журнала «
Весной в интернате случилось важное событие. Маму и папу одного из воспитанников восстановили в родительских правах, и они забрали сына домой. Многие мальчики и девочки ему по-честному завидуют. Не потому что здесь плохо, а потому что там — семья.
Сейчас в интернате живет 110 ребят, в ноябре их было 127.
— Теперь у нас 80 мальчиков и девочек до 18 лет, и 30 — постарше, для них, как и раньше, работает молодежное отделение, — рассказывает Андрей Жданович, новый директор интерната. — Еще один ребенок — 111-й у нас на дневном пребывании. Утром родители его приводят, вечером забирают.
Андрей Жданович в должности только с января. Предыдущего руководителя, Валерия Сивцова, уволили.
— Ребят, которые достигли совершеннолетия и которые по состоянию здоровья могут находиться во взрослых домах-интернатах, от нас перевели, — продолжает собеседник.
Директор проводит по этажам, двору, знакомит с воспитанниками и волонтерами. Говорит, дети готовятся ехать в лагерь. А еще совсем скоро у ребят появится сенсорная комната, а дважды в неделю их будет катать лошадь. Для воспитанников даже специальную карету заказали.
На подходе к паллиативным отделениям, которые открыли здесь первого апреля, руководитель сразу предупреждает: «Не снимать».
Дети — назвать их по-другому сложно, хотя кому-то уже за 20 — почти неподвижно лежат в своих кроватках. Кто-то, пока светит солнце, в коляске на улице.
Специальное лечебное питание в первую очередь требовалось им. Вика с ноября поправилась на два килограмма. Даже щечки округлились. Леши больше нет… С тяжелой болезнью он прожил 33 года.
Паллиативных отделений в интернате теперь два. С подопечными здесь всегда рядом медики.
«В декабре энтеральное питание было назначено 49 ребятам, сейчас лечебную еду получают 28»
Мы же переходим в кабинет директора. Здесь уже ждут специалисты. Ирина Дудка — заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома и Марина Федоренчик — заместитель директора-врач минского дома-интерната для детей инвалидов с особенностями психофизического развития. Врач-педиатр Алексей Момотов как раз в это время проводил медосмотр и прийти на встречу не смог.
— Давайте еще раз озвучим, что значит — энтеральное питание?
Марина Федоренчик: Это лечебное питание, которое сбалансировано белками, жирами и углеводами, и легко усваивается организмом. В небольшом объеме этого препарата содержатся все нужные нашим детям, согласно их биологическому возрасту, компоненты. Кому-то оно нужно как основное, кому-то — как дополнительное. В ноябре-декабре наших воспитанников осмотрели диетологи, гастроэнтерологи и эндокринологи. Каждому разработали индивидуальную диету.
Полностью на энтеральном питании была только одна девочка. Этого требовало ее здоровье, да и ничего другого она не воспринимала. Сейчас мы потихоньку заменяем ей его на беллактовские каши. Посмотрим, если она будет себя хорошо чувствовать, то полностью его уберем.
Другие ребята получают по 150−400 миллилитров препарата один-два раза в день. Мы постоянно следим за их весом, берем кровь на биохимию. Кому-то назначаем это лечебное питание, кому-то отменяем. Мы и до ноября давали детям это питание, но только короткий срок, а не длительным курсом.
— Как изменилось состояние детей?
Марина Федоренчик: Из детей, которые получали энтеральное питание, только двое не набрали вес. Сейчас один ребенок переведен на индивидуальный стол. Второго проконсультировал гастроэнтеролог и изменил его рацион. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. Остальные поправились на 1−3 килограмма.
Но, если говорить честно, прибавка в весе — это не сама цель. В этом питании очень много микроэлементов и витаминов, поэтому у ребят, улучшилось пищеварение, изменилась трофика тканей.
— Как закупается энтеральное питание?
Андрей Жданович: На 2017 год на медпитание из местного бюджета направили 11 600 рублей. Всего же на медикаменты и медоборудование интернат получил 46 500 рублей. Если энтеральное питание вдруг подорожает или его пропишут большему количеству детей, мы смело можем взять из этой суммы.
— После публикации неравнодушные стали сами собирать деньги детям на лечебное питание. Сумма получилась немаленькая: более 67 тысяч рублей. Их уже потратили?
Андрей Жданович: Что-то из этих денег потратили в декабре. С 1 января из них израсходовано 30 607 рублей 47 копеек. На счету осталось еще 30 005 рублей.
— Они ушли на питание?
Андрей Жданович: Конечно, они же целевые. Ничего другого мы не можем за них приобрести.
— В информации, которую давала Генпрокуратура после проверки, говорилось, что у 42 воспитанников белково-энергетическая недостаточность. Как они сейчас?
Андрей Жданович: БЭН — это соотношение веса и возраста. У кого-то из наших ребят подрос животик, округлились щеки, но этот диагноз остался. Как бы и чем бы мы их не кормили, из-за врожденных патологий они не будут весить, как здоровые люди в их возрасте.
Новые медсестры, реабилитолог и даже еще один повар
— Появились ли в интернате реабилитологи и массажисты, которых искали в декабре?
Андрей Жданович: Некоторых воспитанников перевели во взрослые интернаты, поэтому стало меньше воспитателей. Появились дополнительные медсестры. Сейчас их у нас 20, а было 16,5 ставки. Введены ставки двух медсестер по массажу и стольких же инструкторов по физической реабилитации. Правда, специалистов по массажу у нас пока только два на полставки. Люди откликаются на вакансию, но не все нам подходят. Все-таки человеку придется заниматься с непростыми детьми, поэтому к кандидату мы очень требовательны. Решили, что сразу же отправим его на курсы.
В связи с увеличением количества индивидуальных столов мы ищем третьего повара. В планах — психиатр-невролог.
Марина Федоренчик: Мы с Алексеем предлагаем еще ввести ставку педиатра. Чтобы врачи находились в интернате постоянно — и в выходные, и в праздники.
— А реабилитолог?
Марина Федоренчик: Этим специалистом нас обеспечивает 2-я городская детская поликлиника. К тому же у нас есть инструктор-методист, он также проводит занятия. Из Дома ребенка к детям приходит врач-координатор по паллиативной помощи.
— У вас открылось два отделения паллиативной помощи, расскажите о них.
Марина Федоренчик: Сейчас под паллиативом у нас 37 детей. По ночам с ними дежурят три медсестры. Это очень хорошо, ведь ребят, которые на зондовом питании, по ночам нужно подпаивать. Да и если придется оказывать первую медицинскую помощь, медработник это сделает лучше няни.
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Андрей Жданович: Троих ребят мы возим в ЦИКРОиР, к двоим учителя приезжают в интернат. У остальных в индивидуальных программах реабилитации написано: воспитательно-реабилитационный процесс должен проводиться силами сотрудником дома-интерната. Мы разработали программу и планы занятий, так что ребята продолжают заниматься.
Марина Федоренчик: Все это по заключению МРЭК, сейчас мы планируем переподать на комиссию документы еще двух детей. Думаю, с осени они уже тоже смогут ходить в центр на занятия.
— Возможно, в интернате грядут еще какие-то перемены?
Ирина Дудка: Вопрос строительства нового корпуса актуален с 2011 года. Сейчас изучаются возможности инженерных сетей: выдержат ли они, рассчитана стоимость нового здания и, возможно, в этом году мы приступим к сбору технических условий и разработке проектно-сметной документации. Нынешний корпус строили еще в 1971 году, и тогда даже не предполагали, что когда-нибудь здесь разместится интернат. Сейчас тут есть траволатор (подъемник), пандусы, соблюдены санитарные нормы обеспеченности жилой площадью, каждый ребенок имеет необходимые средства реабилитации, но все равно технические условия не позволяют в полной мере обустроить безбарьерную среду, создать реабилитационное пространство.
— А что теперь с Валерием Сивцовым — предыдущим директором?
Ирина Дудка: Он по-прежнему работает в системе нашего комитета.
Андрей Жданович: Он часто мне звонит, расспрашивает о детях. Говорит, очень по ним скучает.
Чуть позже Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета сообщила: в отношении Валерия Сивцова было возбуждено уголовное дело по статье 428 УК РБ — «Служебная халатность».
— Следствие всесторонне и полно изучило обстоятельства инкриминируемого ему деяния <…>, — говорит Юлия Гончарова. — Было очень важно установить причинно-следственные связи между неисполнением или ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей и наступившими последствиями.
В итоге данные причинно-следственные связи не были установлены, а уголовное дело в отношении Валерия Сивцова — прекращено.
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В ноябре-декабре сотрудники Генеральной прокуратуры провели проверки в минском доме-интернате для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и...
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