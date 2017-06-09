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МВД России: Мурат Амриев освобожден под подписку о невыезде

10.06.2017 09:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июн — Sputnik. Бойца ММА Мурата Амриева, которого накануне выслали из Беларуси в Чечню,  в ночь на субботу отпустили из полиции под подписку о невыезде, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Чечне.

МВД России: Мурат Амриев освобожден под подписку о невыезде
© Sputnik/ Елена Семенова
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Уроженец Чечни боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Беларуси в Украину. Гражданин РФ находится в розыске в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании подложных документов. Утром в пятницу, Амриев был выслан из Беларуси в РФ.

"Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Здесь присутствовал и его адвокат. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой", — сообщили в МВД РФ.

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.

В тоже время Вашингтон выразил озабоченность в связи с задержанием в Беларуси и передачей в Россию Мурада Амриева, об этом заявил сегодня официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

"По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами. Мы призываем правительство России обеспечить безопасность мистера Амриева и его адвоката", — говорится в заявлении Нуаэрт.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанного в Беларуси бойца ММА Мурата Амриева, которого вчера экстрадировали в Грозный, отпустили под подписку о невыезде, сообщают правоохранительные органы...

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