|
МВД России: Мурат Амриев освобожден под подписку о невыезде
10.06.2017 09:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн — Sputnik. Бойца ММА Мурата Амриева, которого накануне выслали из Беларуси в Чечню, в ночь на субботу отпустили из полиции под подписку о невыезде, сообщает
© Sputnik/ Елена Семенова
Уроженец Чечни боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Беларуси в Украину. Гражданин РФ находится в розыске в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании подложных документов. Утром в пятницу, Амриев был выслан из Беларуси в РФ.
"Амриев был допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Здесь присутствовал и его адвокат. После оформления соответствующих документов он отпущен под подписку о невыезде и передан родственникам. Из здания отдела он вышел со своей сестрой", — сообщили в МВД РФ.
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что в субботу Амриев выступит на пресс-конференции в Грозном.
В тоже время Вашингтон выразил озабоченность в связи с задержанием в Беларуси и передачей в Россию Мурада Амриева, об этом заявил сегодня официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.
"По имеющимся сообщениям, мистер Амриев выражал свои опасения в связи с вероятностью пыток и насилия в Чечне. Мы призываем правительство России обеспечить его доступ к адвокату, гарантировать его права в соответствии с российской конституцией и международными обязательствами. Мы призываем правительство России обеспечить безопасность мистера Амриева и его адвоката", — говорится в заявлении Нуаэрт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанного в Беларуси бойца ММА Мурата Амриева, которого вчера экстрадировали в Грозный, отпустили под подписку о невыезде, сообщают правоохранительные органы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии