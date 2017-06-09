Доброе утро!

Ура-а-а, лето возвращается ! В выходные будет тепло и практически без осадков. Если вы уже раздумываете над организацией пикника, напоминаем, где и как безопасно его устраивать .





ВАЖНОЕ

Посол России Александр Суриков объяснил , почему Россия была вынуждена установить погранзону на границе с Беларусью и перевести рейсы из Минска в международные терминалы.

МАРТ не согласовал законопроект о запрете на продажу спиртного на АЗС — считают, что «это ничего не даст».

«Торговый Мир — «Кольцо» (автомобильный и строительный рынки в Малиновке) все-таки ушел на банкротство . Впервые информация о том, что «Торговый Мир — «Кольцо» хотят признать банкротом, появилась в марте 2016 года. Долги компании оценивались в десятки миллионов долларов. И вот, похоже, всё.

В Беларуси планируют построить 500 заправок для электромобилей . «Есть инициатива от серьезной частной компании, которая обратилась в Минтранс с желанием организовать электрические зарядные станции». Интрига, однако.

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Помните, мы недавно рассказывали, что четыре года назад президентскими указами с грифом ДСП государству Катар выделили в аренду на 99 лет участки земли в Логойском и Смолевичском районе? Катару досталось около 25 квадратных километров лесов на 99 лет. Оказалось, есть и четвертый «арабский» участок — и тоже в Логойском районе. Он занимает 32 квадратных километра. О нем не писали, документов в свободном доступе обнаружить не удалось. Мы посмотрели, как ОАЭ обустраивают 32 квадратных километра охотугодий .





Закончилась вступительная кампания в гимназии страны. Мама, ребенок которой получил на испытаниях максимальный балл безо всякого участия с ее стороны, развенчивает популярные мифы о поступлении .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

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«Мы себе такого не позволяли», «вот в наше время», — говорят сегодняшние взрослые, обсуждая увлечения и порывы детей и внуков. Опасные селфи на крышах и правда не делали, но — фотографировали друг друга на обрывах, проникали в подвалы и подземелья, рисковали жизнью ради любопытства и куража. Вспоминаем опасные детские увлечения нынешних взрослых .





Продолжаем экспертную рубрику о здоровом образе жизни и любительском спорте. На этот раз врач объясняет, как алкоголь влияет на тренировки и обменные процессы в организме и почему важно учитывать калорийность не только булочек, но и бокала игристого.

Один из самых знаменитых интернет-мемов последнего года — Ждун — появился в Минске. Он зачекинился у «не-Кемпинского» и «подежурил» у подъезда с бабушками. Обо всем по порядку — в нашем видео .

Все новости пятницы, 9 июня





Кстати. Скоро в Минске пройдет парад — и первой подготовку традиционно начинает рота почетного караула. Репетиции уже идут — посмотрите, как масштабно . И хороших выходных вам!

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