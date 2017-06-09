Выбираем летние развлечения на свежем воздухе в Витебске. Что, где и почем

Прогулка в черте города, конечно, не заменит полноценного отдыха на природе, но сделает выходные ярче. Традиционно спросом у жителей Витебска пользуются зеленые зоны в черте города — парки имени Фрунзе и Мазурино, пойма Витьбы и набережная Двины. TUT.BY узнал, какие развлечения предлагают в этом летнем сезоне, и их стоимость.



Фото: Дмитрий Мирош

Парк Мазурино

Новинка этого сезона: на центральной аллее открылся веревочный городок «Дикий запад». Билет для детей — 6 рублей, для взрослых — 8 рублей, трасса для взрослых повышенной сложности — 12 рублей. После прохождения этапа можно бесплатно попробовать свои силы на скалодроме. Именинники могут сделать забавное фото в ярком головном уборе индейцев и с топором «старого апача».

Городок работает ежедневно с 10.00 до 21.00. Предварительная запись и справки по телефону: +375 29 562−71−39. Подробности — в группе .

Здесь же неподалеку располагается лесной полигон клуба игры в лазертаг «Кольт». Аренда игрового комплекта на час — 5 рублей, последующие часы — 3 рубля. Подробности — по ссылке .

Традиционно в Мазурино с 10.00 до 17.00 можно покататься на аттракционах или взять напрокат спортинвентарь. Стоимость билетов в первом случае начинается от 3 рублей (для детей 3−8 лет). Это касается аттракционов «Колокольчик», «Солнышко» и цепочной карусели (до 14 лет и при росте не выше 150 см). Для посетителей постарше работают «Русские качели», «Салют» и батутный комплекс «Трамплин-4 Паук». Для тех, кто перешел возрастную планку в 14 лет, билет составит 5 рублей.



Фото: Дмитрий Мирош

Для проката спортинвентаря потребуется внести залог от 5 до 10 рублей. В ассортименте — набор для бадминтона, тенниса, волейбола, дартс, футбольные мячи, настольные игры. Ориентировочная цена — 3−5 рублей за час аренды, подробнее можно узнать здесь .

Тем, кто захочет погонять по дорожкам парка, предлагают самокаты за 7 рублей в час (детский — 4 рубля), велосипеды (взрослый, подростковый, детский), роликовые коньки и скейтборды с защитой — за 5 рублей за час проката. Уточнить детали можно по телефону: +375 212 56-23-75.

Если же вам хочется устроить пикник со своей компанией, то к месту придется мангал с комплектом шампуров (9 рублей в час).

Пойма реки Витьба

Здесь к списку развлечений добавляется отдых на воде. Прокат двух- или четырехместной лодки, водного велосипеда на 30 минут стоит 3 рубля (5 рублей на час).

Из сухопутного транспорта — велосипеды (2,5 рубля за полчаса; 3,5 рубля — час) и ролики (1,5 рубля за 30 минут; 2,5 рубля — час). Пункт проката ЦСК работает в будни с 16.00 до 21.00, а в выходные и праздничные дни — с 12.00 до 21.00. Детали — на сайте .



Фото: Дмитрий Мирош

В парке работает и частный пункт проката Active, он находится неподалеку от парковки. Здесь выдают горные велосипеды (30 минут — 3 рубля, час — 5 рублей, 2 часа — 8 рублей, 3 часа — 12 рублей, ночное катание — 10 рублей, сутки — 15−20 рублей), детский велоприцеп (30 минут — 5 рублей, 1 час — 8 рублей), самокаты (30 минут — 3 рубля, час — 5 рублей) и ролики всех размеров (30 минут — 3 рубля, час — 4 рубля).

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ для занесения данных в договор аренды.

С аналогичными расценками на прокат велосипедов работает и недавно открывшийся Velotrek. Среди дополнительных услуг — аренда бадминтона, волейбольного мяча, велосумки и фонарей (по 2 рубля в час), автомобильного велобагажника на фаркоп для двух велосипедов (9 рублей за сутки).

Помимо этого, за рубль здесь накачают колеса, дадут велосипедный замок на сутки, за 2 рубля определят степень износа цепи, за 5 рублей — заменят покрышки или камеры, за 15 рублей — сделают полное техобслуживание вашего велосипеда. Подробности — на сайте .

За прокатом велосипеда в Витебске также можно обратиться в «Велосервис» на проспекте Фрунзе, 8 (цокольный этаж). Час катания на взрослой модели стоит 5 рублей (на детской — 4 рубля), сутки — 15 рублей (для детей — 10 рублей). Детский самокат тут предлагают за 2,5 рубля в час. Подробнее — в группе .

Первое место по дешевизне проката не первый год держат пункты «Мир услуг плюс». Так, на Московском проспекте, 11, корпус 1 нам назвали цену в 1,5 рубля в сутки за подростковый «Аист» и 2 рубля — за роликовые коньки. Выдают спортинвентарь только горожанам старше 18 лет по паспорту с витебской пропиской.

Этот сезон пропускает пункт проката «Лисапед», а «От и до» теперь специализируется исключительно на туристическом снаряжении.

А вот отношения горожан с новым поколением персональных транспортных средств сложились куда хуже. В Витебске не прижился прокат популярных во многих странах сегвеев (двухколесный электрический самокат, который самобалансируется с учетом положения корпуса) и гироскутеров (уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колесами по бокам).



Фото из архива гироклуба «Баракуда»

Кирилл Блинков, организатор гироклуба « Баракуда », который находился в парке победителей у Западной Двины, поделился впечатлениями:

— В прошлом сезоне люди охотнее покупали пиво, нежели тратили деньги на развлечения. «Ай, упадем еще, пошли лучше пиво пить» — это звучало от каждого второго. Мы предлагали попробовать прокатиться бесплатно, а платить за прокат, если понравится. Из ста человек соглашались двое. Еще на одном мероприятии мы вручили 5 буклетов — каждый на час бесплатного катания на всем снаряжении, какое у нас было. Никто не пришел.

Речные прогулки

С причала на площади Победы по пятницам с 14.00 до 20.00, по субботам и воскресеньям с 12.00 до 20.00 отправляется теплоход в почти часовое плавание.





Стандартный билет обойдется в 5 рублей (для детей до 5 лет — бесплатно, от 5 до 10 лет — 3 рубля). Подробнее о других услугах можно узнать на сайте .

И в завершение — капелька романтики. С апреля по сентябрь областной краеведческий музей предоставляет возможность за 6 рублей подняться на башню ратуши, откуда открывается завораживающий вид на центр города с высоты птичьего полета.