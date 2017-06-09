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Бревнышко к бревнышку: Беларусь покоряет мир домами из клееного бруса
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Беларусь наращивает экспорт домов из клееного бруса. Этот материал популярен из-за своей экологичности. Его производство безотходное - из опилок делают топливные гранулы.
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