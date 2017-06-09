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Кондрусевич написал открытое письмо Алексиевич

10.06.2017 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Глава Католической церкви Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич обратился с открытым письмом к лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич по поводу ее высказывания: «Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Приводим письмо архиепископа целиком.

Глубокоуважаемая Светлана Александровна!

Когда в 2015 году Вы получили Нобелевскую премию, я, принимая участие в работе Синода Епископов на тему семьи в Ватикане, попросил слова и объявил о том, что Вы стали лауреатом самой престижной премии по литературе — и епископы всего мира Вам аплодировали.

Вся Беларусь также радовалась этому знаковому событию.

Сегодня, находясь за рубежом на торжествах епископских посвящений нового Митрополита Белостокского архиепископа Тадеуша Войды, я с большой печалью и тревогой воспринял Ваши слова: «Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно».

Со всей уверенностью хочу подчеркнуть, что это даже невозможно себе представить в Беларуси, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются нашим национальным сокровищем и хорошим примером для всего мира.

Невооруженным взглядом видно, что Католическая Церковь, как и Православная Церковь и другие вероисповедания в Беларуси делают все возможное, чтобы развивать отношения между собой и обществом.

По вашим словам, «человек — достаточно несовершенное существо, ему в голову можно вложить все, что угодно». Да, действительно, человеческая природа деформирована первородным грехом, но с Божьей помощью он может противостоять искушениям и вызовам времени и когда будет прибегать к ней, то никому не удастся вложить в его голову все, что угодно.

Не хотелось бы, чтобы Ваши слова как лауреата Нобелевской премии были восприняты как призыв к межконфессиональной конфронтации. Наоборот, они должны вносить мир и консолидацию в наше общество.

Надеюсь, что в Ваших словах не было дурного умысла в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи лицами публичными, необходимо помнить об ответственности за свои слова.

Выражаю надежду, что несмотря на Вашу нецерковносць, Вы с уважением будете относиться к естественному праву человека на религиозную свободу, которое ему также гарантирует Конституция Республики Беларусь. От всего сердца желаю Вам, чтобы Ваши усилия как лауреата Нобелевской премии способствовали гармоничному и мирному развитию нашего общества.

9 июня во время прямой линии на «Дожде» Алексиевич прокомментировала ситуацию на Донбассе. «Война — та, которую начала Россия в Донбассе, — это на совести России. Потому что такую войну можно начать и в Беларуси. Дайте туда танки, дайте туда оружие — там католики будут убивать православных или кого угодно», — сказала Алексиевич.

«Человек — достаточно несовершенное и очень политическое существо. Люди не живут политикой, поэтому им можно вложить в голову все, что хотите», — сказала она.

Видео: Телеканал «Дождь»

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