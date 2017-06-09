Красная дорожка и уличное шествие: в Гомеле прошли выпускные

Нынешний учебный год с золотыми и серебряными медалями окончили 167 одиннадцатиклассников. По этому случаю в Городском центре культуры развернули красную дорожку и устроили церемонию награждения. Корреспондент Sputnik Анна Соколова сообщает, что зал едва вместил всех желающих посмотреть на лучших учеников и учениц, их необыкновенные прически, блистательные платья и строгие пиджаки.



© Sputnik/ Анна Соколова Церемония награждения медалистов в Городском центре культуры

Медали вручали представители местных органов власти. От депутатского корпуса слово держал председатель горсовета Иван Бородинчик. Поблагодарив ребят за усердие, он попросил их не забывать свой родной город, прославлять его везде и во всем.

Некоторые из медалистов уже давно это делают. Выпускник гимназии №51 Егор Дубовик неоднократно становился призером международных олимпиад по математике. Сейчас готовится к поездке в Бразилию, где 15 июля стартует очередной "мозговой штурм". Егор решил поступать в БГУ на факультет прикладной математики и информатики.



© Sputnik/ Анна Соколова Егор Дубовик, выпускник гимназии №51

"Было предложение уехать в Санкт-Петербург, но решил остаться в Беларуси. В БГУ поступают друзья, и это тоже повлияло на мое решение. ЦТ мне сдавать не надо. Пропуск в университет без экзаменов обеспечила победа на республиканской олимпиаде по математике", — удивляет Егор выбором вуза.



© Sputnik/ Анна Соколова Городской центр культуры едва вместил всех желающих посмотреть на нарядных медалистов

После вручения медалей выпускники загадали желания и опустили записки с ними в колбу. Сосуд опечатали сотрудники Музея истории города и пообещали не вскрывать до 2028 года.

"Ой, да я к тому времени уже и не вспомню, что написала" — "Вспомнишь, одиннадцать лет пролетят как один день", — перешептываются выпускницы гимназии №56.

Потом был неизменный с пушкинских времен вальс и фотографирование в арке у памятника последней гомельской княгине Ирине Паскевич.

Гомеля " title="Парад выпускников в Новобелицком районе Гомеля " class="">

Гомеля " title="Парад выпускников в Новобелицком районе Гомеля " class=""> © Sputnik/ Анна Соколова Парад выпускников в Новобелицком районе Гомеля

Вечером выпускники получили уникальную возможность показать вечерние туалеты не только одноклассникам, но и жителям Гомеля. Шествие по главной улице Новобелицкого района привлекло внимание нескольких сотен зрителей. Ради парада на полчаса даже перекрыли движение транспорта.



© Sputnik/ Анна Соколова "Дембельское" настроение в каждом взгляде и жесте

На парад вышли около трехсот выпускников, на протяжении почти километрового пути они скандировали, чье учреждение образования лучше. Громче всех это получалось у выпускников школы №2.



© Sputnik/ Анна Соколова На уличное шествие выпускников вышла прабабушка одного из них 81-летняя Валентина Слука

"А вон наш Ромка идет. Это правнук мой. Думала, милиционером станет, а он в БелГУТ собрался поступать", — бойко семенит за колонной 81-летняя Валентина Ивановна Слука. Рядом с пожилой женщиной идет ее дочь, бабушка Романа Данилкова.



© Sputnik/ Анна Соколова 11 лет пролетели словно миг, есть повод для грусти

У церкви Александро-Невской церкви в добрый путь выпускников благословил священник, после чего они разошлись отмечать праздник в свои школы под присмотром родителей и учителей.