Жестовые песни, вальс и 12-й класс. Как в школе для неслышащих детей в Витебске прошел выпускной

Школьный выпускной — это всегда красиво и грустно. Девочки в ярких платьях, мальчики с модными прическами и в нарядных рубашках. В руках — букеты для учителей, а в глазах — волнение, ведь на них смотрят сегодня все: и учителя, и родители, и младшеклассники. Точно такая же обстановка 9 июня царила и в единственной в регионе Витебской школе-интернате для детей с нарушением слуха. От праздника в обычных школах картина отличалась только тем, что выпускали здесь не 11-е, а 12-е классы, и вместе с аттестатами ребятам вручили трудовые книжки. TUT.BY побывал на этом волнительном событии.





Задорные, жизнерадостные, красивые. От здоровых сверстников этих ребят отличает только то, что они общаются с помощью жестовой речи. У детей — разная степень нарушения слуха. Кто-то слышит, кто-то — нет. У кого-то это наследственная патология, кто-то попал в мир тишины после болезни или травмы. Примерно у половины воспитанников не слышат родители. Они тоже в свое время учились в этой школе.

В школе — билингвизм: словесная и жестовая речь. Многие дети говорят, но научить их этому сложнее, чем грамоте. Поэтому педагоги здесь особенно терпеливы и чутки.

Дети приходят сюда в три годика, в дошкольное отделение. Затем — младшие классы, где учатся не 4, а 5 лет. Поэтому в итоге обучение длится не 11 лет, а 12.





В 14 лет у воспитанников появляется трудовая книжка. В школе создают трудовые бригады. Девочки, например, шьют, а мальчики занимаются ремонтом мебели. И у ребят идет стаж. К моменту выпуска из школы он, конечно, небольшой, но это уже подспорье в будущей самостоятельной жизни.

В этом году в школе-интернате занимались 95 учеников и 31 дошкольник. Это дети из разных районов Витебской области. А выпускной вечер в пятницу отшумел для 10-ти двенадцатиклассников и 21-го десятиклассника.

— У всех ребят разные судьбы. Но привела их сюда одна забота. За годы обучения педагоги, дети, родители становятся одной семьей, — говорит Светлана Алексеевич, директор Витебской школы-интерната для детей с нарушением слуха.

О своих выпускниках Светлана Валерьевна говорит с большим теплом:

— Даниил Дигалевич — наш спортсмен, отличник и артист, очень способный парень. Юлия Метла — девочка с волшебным даром к рисованию. Андрей Романов — фотограф, видит мир в чудесных красках, в самых будничных моментах замечает замечательные вещи. Анастасия Шалуха — любое дело с ее участием наполняется удивительной душевностью. И так можно говорить о каждом. Все ребята — трудолюбивые, человечные, открытые миру. Хочется, чтобы они устроились в жизни.

Двое выпускников — победители республиканских и международных соревнований. Планируют поступать в Белорусский государственный университет физкультуры и спорта. Директор надеется, что это будущие победители Дефлимпийских игр (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. — Прим. TUT.BY). Другие ребята выбрали различные колледжи и училища.



Выпускники 12-х классов Витебской школы-интерната для детей с нарушением слуха.

В фойе перед актовым залом — выпускная суета. Девочки прихорашиваются, поправляют прически. Мальчики стараются скрыть волнение. Мамы и папы любуются своими красавцами и красавицами. И вот наконец все гости занимают места в зале, и начинается торжество.

Вначале приветствуют 10-классников. А потом, под громкие аплодисменты, в зал заходят главные герои праздника — 12-классники. Четыре девушки и шесть парней. «Боже, какие красивые! Все до одного красивые!» — шепчутся женщины в соседнем ряду.









Каждый класс сопровождают два педагога — классный руководитель и воспитатель. Рядом с ведущими праздника стоит педагог-сурдопереводчик Инесса Гичевская. Она делает перевод на жестовый язык всего, о чем говорят на празднике.

Аттестаты вручают не обыденно — с официальным и одинаковым текстом для всех, а под стихи — лирическое индивидуальное обращение услышал каждый выпускник.



Директор школы Светлана Алексеевич вручает аттестат Даниилу Дигалевичу.





— Школа будет скучать без вас, ребята. Вы стали частью нашей жизни. Знайте, что мы очень вас любим! — призналась директор школы. И у многих на глаза навернулись слезы.

На праздник выпускники пригласили и свою первую учительницу — Наталью Литусеву.

— Вы пришли к нам такие маленькие, смешные, неуклюжие, — вспоминает педагог. — А сейчас вон какие красивые и взрослые! Вы прошли серьезный рубеж и многое сделали для своего образования. Пусть каждый из вас встретится в жизни с успехом, пусть все у вас сложится так, как вы того хотите.

В концертной программе было несколько жестовых песен. Это не просто сурдоперевод композиции, это искусство. Исполнитель «поет» песню под фонограмму, беззвучно произнося слова, при этом каждое слово сопровождает подходящим по смыслу жестом. Здесь много импровизации, поэтому каждая жестовая песня неповторима.







Школьный выпускной, школьный выпускной Будет нам теперь лишь только снится. Как жаль, что этот день для нас с тобой Уже не повторится!

Этот припев из известной композиции подпевает весь зал.

Затем чествуют родителей, они получают благодарственные письма.

— Мы вместе с вами растили, воспитывали, переживали за детей, — обращается к мамам и папам директор. — Эти ребята — наша с вами общая судьба. Спасибо за ваш родительский труд.

Ответное слово берет папа одного из выпускников Владимир Корсун:

— Здесь, в нашей школе, царит особая, поистине домашняя обстановка доброты и спокойствия. Здесь старшие дети уважают младших, а младшие внимают тому, чему учат старшие, воспитатели и учителя. Педагоги вложили в наших детей не меньше души, чем мы, родители. Спасибо вам за это. Детям же хочется пожелать, чтобы вы достигли успеха на пути, который выберете, и пусть вам скажут: «Ты мастер своего дела». Но не забывайте свой семейный дом — школу. И пусть в вашей жизни будет все красиво!

К концу праздника многие начинают понимать, что прощание не до осени, не до 1 сентября, а навсегда.

— Обещала не плакать, но не могу, — признается одна из учительниц.

— Расставаться трудно и больно, — говорит воспитатель Оксана Землякова. — Но жизнь так устроена, что для того чтобы подняться на новую ступеньку, нужно оттолкнуться от предыдущей. Пусть вашими главными ориентирами будут любовь и доброта. Улыбайтесь своей судьбе, несмотря ни на что, и она будет улыбаться вам.





Звучит трогательный прощальный вальс. Четыре девочки кружатся в центре зала с мальчиками. Двум юношам-выпускникам не хватает пары, и они приглашают учительниц.

В школьном дворе вчерашние ученики запускают в небо воздушные шарики. И по традиции загадывают желание. Пусть оно непременно сбудется!



