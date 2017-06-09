Кондрусевич написал письмо Алексиевич после ее высказывания о католиках

МИНСК, 10 — июн — Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич написал открытое письмо лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич в связи с ее высказыванием о католиках, где призвал писательницу не забывать "об ответственности за свои слова".

Накануне Светлана Алексиевич во время выступлении на одном из российских каналов высказалась о том, что при определенных условиях в Беларуси не составит труда разжечь межконфессиональный конфликт: "Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно", — сказала писательница во время эфира.

Эти слова вызвали недоумение и возмущение у белорусских католиков.

"Я с большой печалью и тревогой воспринял Ваши слова", — пишет в открытом письме Кондрусевич.

По его словам, такую ситуацию невозможно представить в Беларуси, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются хорошим примером для всего мира.

"Надеюсь, что в Ваших словах не было плохого намерения в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи публичными лицами, необходимо помнить об ответственности за свои слова", — пишет глава Римско-католической церкви в Беларуси.

В заключении письма Кондрусевич выразил надежду, что не смотря на нецерковность Алексиевич, она будет с уважением "относиться к естественному праву человека на религиозную свободу, которое ему гарантирует Конституция Республики Беларусь".