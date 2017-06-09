ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кондрусевич написал письмо Алексиевич после ее высказывания о католиках

10.06.2017 13:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 — июн — Sputnik. Митрополит Минско-Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич написал открытое письмо лауреату Нобелевской премии Светлане Алексиевич в связи с ее высказыванием о католиках, где призвал писательницу не забывать "об ответственности за свои слова".

Накануне Светлана Алексиевич во время выступлении на одном из российских каналов высказалась о том, что при определенных условиях в Беларуси не составит труда разжечь межконфессиональный конфликт: "Дайте в Беларусь танки, оружие — и там католики начнут убивать православных или кого угодно", — сказала писательница во время эфира.

Эти слова вызвали недоумение и возмущение у белорусских католиков.

"Я с большой печалью и тревогой воспринял Ваши слова",  — пишет в открытом письме Кондрусевич.

По его словам, такую ситуацию невозможно представить в Беларуси, где исторически сложились хорошие как межконфессиональные, так и межрелигиозные отношения, которые являются хорошим примером для всего мира.

"Надеюсь, что в Ваших словах не было плохого намерения в адрес католиков нашей Родины. Однако следует помнить, что ранить и убить могут не только танки и оружие, но и слова. Будучи публичными лицами, необходимо помнить об ответственности за свои слова", — пишет глава Римско-католической церкви в Беларуси.

В заключении письма Кондрусевич выразил надежду, что не смотря на нецерковность Алексиевич, она будет с уважением "относиться к естественному праву человека на религиозную свободу, которое ему гарантирует Конституция Республики Беларусь".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архиепископ выразил возмущение в связи с недавним высказыванием нобелевского лауреата о том, что если дать в Беларусь танки, католики начнут убивать православных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Красная дорожка и уличное шествие: в Гомеле прошли выпускные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика