МИНСК, 11 июн — Sputnik. На открытии национального павильона на ЭКСПО-2017, который начал работу сегодня в столице Казахстана, Беларусь презентовала автобус будущего, которому не нужен бензин, сообщает Sputnik Казахстан .



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Первых гостей павильона радушно встречали хлебом-солью. Поскольку основная тема нынешнего ЭКСПО-2017 обозначена как "Энергия будущего", Беларусь представала на выставке свою новейшую разработку — городской электробус производства "Белкоммунмаш".

"Электробус — это техника будущего. Электробус работает на подзарядке как мобильный телефон. Вы его заряжаете, и в течение 6 часов на протяжении 30-40 километров он эксплуатируется в городской среде", — рассказал представитель МИД Республики Беларусь Евгений Лазарев.

По его словам, электробус уже эксплуатируется в Минске и получил высочайшую оценку, как от пассажиров, так и от компаний. Представители Беларуси надеются, что чудо-автобус понравится посетителям ЭКСПО и заинтересует казахстанские компании.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 продлится до 10 сентября. 13 августа на ЭКСПО пройдет День Беларуси, на котором планируется присутствие премьер-министра Андрея Кобякова.