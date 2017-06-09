ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь представила на ЭКСПО-2017 в Казахстане "автобус будущего"

10.06.2017 14:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июн — Sputnik. На открытии национального павильона на ЭКСПО-2017, который начал работу сегодня в столице Казахстана, Беларусь презентовала автобус будущего, которому не нужен бензин, сообщает Sputnik Казахстан.

Беларусь представила на ЭКСПО-2017 в Казахстане "автобус будущего"
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко приехал на выставку "Астана ЭКСПО" с сыном Николаем

Первых гостей павильона радушно встречали хлебом-солью. Поскольку основная тема нынешнего ЭКСПО-2017 обозначена как "Энергия будущего", Беларусь представала на выставке свою новейшую разработку — городской электробус производства "Белкоммунмаш".

"Электробус — это техника будущего. Электробус работает на подзарядке как мобильный телефон. Вы его заряжаете, и в течение 6 часов на протяжении 30-40 километров он эксплуатируется в городской среде", — рассказал представитель МИД Республики Беларусь Евгений Лазарев.

По его словам, электробус уже эксплуатируется в Минске и получил высочайшую оценку, как от пассажиров, так и от компаний. Представители Беларуси надеются, что чудо-автобус понравится посетителям ЭКСПО и заинтересует казахстанские компании.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 продлится до 10 сентября. 13 августа на ЭКСПО пройдет День Беларуси, на котором планируется присутствие премьер-министра Андрея Кобякова.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный павильон Беларуси начал работу сегодня на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в Астане.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Наряд выбирала 10 минут". Выпускной модели из Ивацевичей, у которой 270 тысяч подписчиков в Инстаграм
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика