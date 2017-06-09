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Красивые, нарядные и счастливые. В Беларуси проходят выпускные в школах

10.06.2017 15:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Отзвенел последний звонок, позади школьные экзамены. 9 и 10 июня в Беларуси проходят выпускные вечера. Более 57 тысяч 11-классников в эти дни прощаются со школой. Во многих городах нашей страны выпускные отгремели вчера, а сегодня отмечают переход во взрослую жизнь более 9 тысяч выпускников Минска.

В этом году больше всего выпускников на Брестчине — 10 650, на втором месте Минск — 9199. Гродненщина занимает последнее место — там 6297 выпускников.

С понедельника, 12 июня, в жизни вчерашних школьников начнется новый этап — они отправятся на первое в сезоне централизованное тестирование. График проведения ЦТ и подачи документов в учебные заведения можно посмотреть тут. Завершится вступительная кампания 6 августа.

Как красивые, нарядные и счастливые выпускники прощаются со школой — в фотоподборке из Instagram.

 

Публикация от Darya (@_curly2_) Июн 10 2017 в 1:35 PDT

 

Публикация от @anastasia17ermolenko Июн 10 2017 в 3:56 PDT

 

Публикация от @olyaivan Июн 10 2017 в 4:00 PDT

 

Публикация от YULIA (@officialyulia) Июн 10 2017 в 3:55 PDT

 

Публикация от T A N I (@berkushka) Июн 10 2017 в 4:43 PDT

 
Теги: Минск
 
 
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Отзвенел последний звонок, позади школьные экзамены. 9 и 10 июня в Беларуси проходят выпускные вечера. Более 57 тысяч 11-классников в эти дни прощаются со школой.

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