Праздник России у минской Ратуши: матрешки, рыцари и кулачные бои

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Александр Суриков в субботу принял участие в открытии Дня многонациональной России в Минске, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Посол России в Беларуси Александр Суриков и гости праздника

В своем выступлении дипломат отметил, что Россию и Беларусь братские связи связывают века.

"Я благодарен Минскому горисполкому и лично Андрею Шорцу, что городские власти поддержали такую прекрасную инициативу в преддверии Дня России, который будет праздноваться 12 июня. Мы с вами здесь демонстрируем Дни народов России, многонациональной России", — сказал Суриков.



© Sputnik / Виктор Толочко На празднике многонациональной России не только интересно, но и вкусно

Посол напомнил, что в этом месяце Россия и Беларусь отметят 25-летие установления дипломатических отношений.



Посол России Александр Суриков и председатель Мингорисполкома ознакомились со стендами диаспор

"Все 25 лет мы идем вместе по жизни, как неразрывные братья, во всех сферах: и в экономической, и в политической, и в оборонной, и в культурной, и в гуманитарной. Наши народы одинаково комфортно себя чувствуют — россияне в Беларуси, а белорусы в России. Я рад, что в преддверии этого дня белорусы смогут посмотреть хоть малую толику того, что имеют и развивают дальше народы России: и художественные промыслы, и культуру", — заметил дипломат.



© Sputnik / Виктор Толочко Русские народные песни на площади у Ратуши

Назад в Средневековье

На площадке возле Ратуши праздник уже начался. В рыцарских турнирах сражались представители клубов исторической реконструкции.



© Sputnik / Виктор Толочко "Игорь – рыцарь из Московья" (на фото он несет девочку слева) исторической реконструкцией занимается уже два с половиной года

"Я выступаю под псевдонимом "Игорь — рыцарь из Московья" уже два с половиной года. Во время своего первого боя на Ратуше выбрал этот образ. Наверное, сердце подсказало. Бои дарят некий адреналин. Те же доспехи, костюмы, музыка. Когда с этим сталкиваешься, кровь закипает, военный дух появляется", — рассказал Sputnik участник минского клуба исторической реконструкции "Гивойт" Игорь.



© Sputnik / Виктор Толочко Все желающие могут присоединится к средневековым танцам

Также возле Ратуши можно посмотреть на средневековое танцы и даже принять в их участие. А любители более активного отдыха могут пострелять из лука по мишени.



© Sputnik / Виктор Толочко Рыцарские бои у Ратуши

На любой вкус

На площади у Ратуши развернулись и торговые ряды, где можно приобрести необычные изделия ручной работы и сувениры. К примеру, минчанин Алексей предлагает покупателям русские матрешки.



© Sputnik / Виктор Толочко Алексей и его матрешки

"Их изготавливаю уже около 20 лет. Они уникальны, потому что делаю их от начала до конца сам. Работаю под заказ. Из России клиентов немного. Чаще матрешки покупают белорусы и туристы из Европы, приезжающие в Минск", — сказал ремесленник.

Минчанка Светлана уже несколько лет занимается продажей известных павлопосадских платков.



© Sputnik / Виктор Толочко Светлана уже несколько лет занимается продажей павлопосадских платков

"Мы официальные представители фабрики. Пять лет работаем в Минске. Почему платками занимаюсь? Совершенно случайно была на выставке промышленных товаров в белорусской столице, на которую приехал представитель фабрики, и купила себе платок. Влюбилась в него, пришла домой и спросила мужа, почему мы этим не занимаемся. Так у нас родился семейный бизнес", — рассказала собеседница агентства.



© Sputnik / Виктор Толочко В празднике принимают участие представители многих народов, живущих на территории многонациональной России

У праздника запланирована большая культурная программа — на площади перед Ратушей выступят хоры, танцевальные ансамбли и другие коллективы. Будет работать детская площадка. Проведут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки национальных костюмов, дегустацию блюд разных народов России и кулачные бои.